Укрзалізниця запускає доступ до Національного онлайн-кінотеатру Sweet.TV. Наразі нова послуга працює у тестовому режимі у поїздах "Інтерсіті" за маршрутом Київ – Славське.

Про це повідомив Олександр Шевченко, керівник з комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця", пише Інтерфакс. Зверніть увагу Укрзалізниця отримала сучасні вагони: як виглядають – фото За його словами, найближчим часом доступ до онлайн-кінотеатру Sweet.TV з'явиться в усіх поїздах категорії "Інтерсіті". Важливо! Спочатку послуга буде безкоштовною, щонайменше до 1 січня. Проте згодом може стати платною. Наразі ще тривають обговорення щодо вартості. Що відомо про Sweet.TV Це український онлайн-кінотеатр, ОТТ-платформа з доступом до українського національного та преміального HD-телебачення, а також рейтингових світових кінострічок.

У вересні 2020 року Sweet.TV почала додавати власний український дубляж до кіно.

Для цього уклали договори з Walt Disney Pictures/20th Century Studios, Paramount Pictures, Universal Pictures, Sony Pictures та Warner Bros.

На платформі доступні до перегляду 240 фільмів українською. Їхню кількість мають намір збільшити, зокрема – додаючи фільми мовою оригіналу.