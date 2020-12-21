У потягах "Інтерсіті" з'явився доступ до онлайн-кінотеатру: що варто знати
Укрзалізниця запускає доступ до Національного онлайн-кінотеатру Sweet.TV. Наразі нова послуга працює у тестовому режимі у поїздах "Інтерсіті" за маршрутом Київ – Славське.
Про це повідомив Олександр Шевченко, керівник з комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця", пише Інтерфакс.
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За його словами, найближчим часом доступ до онлайн-кінотеатру Sweet.TV з'явиться в усіх поїздах категорії "Інтерсіті".
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