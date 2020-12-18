Укрзалізниця отримала сучасні вагони: як виглядають – фото
Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 2 новими вагонами. Їх виготовили у Кременчуці на Крюківському вагонобудівельному заводі.
Спочатку дефіцитна техніка кілька років простоювала, поки врешті не вдалося розв'язати усі необхідні питання. Про це у своєму фейсбуці написав Олександр Перцовський, в.о. члена правління.
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Як він пояснив, ці вагони мають намір використати для відновлення міжнародних обсягів перевезень оідразу після карантину. Їхня частка сягає 20% пасажирських доходів підприємства.
А поки що матимете унікальну можливість забронювати подорож у такому вагоні Україною і наблизити Європу до себе,
– підкреслив він.
Посадовець також додав, що перші маршрути Укрзалізниця оголосить вже найближчим часом.
Чим особливі нові вагони
Як пояснив Перцовський, вони володіють одразу кількома важливими перевагами. Зокрема – це наявність:
- мультимедійної системи;
- пеленального столика;
- душової;
- відеонагляду для безпеки та інші технічні цікавинки;
- у кожному купе є умивальники.
Крім цього, вагони мають можливість їхати, зокрема по колії 1435 та отримали відповідні дозволи на рух у Європі.
Як виглядають сучасні вагони / Фото з фейсбуку Перцовського
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