Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 2 новими вагонами. Їх виготовили у Кременчуці на Крюківському вагонобудівельному заводі.

Спочатку дефіцитна техніка кілька років простоювала, поки врешті не вдалося розв'язати усі необхідні питання. Про це у своєму фейсбуці написав Олександр Перцовський, в.о. члена правління.

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Як він пояснив, ці вагони мають намір використати для відновлення міжнародних обсягів перевезень оідразу після карантину. Їхня частка сягає 20% пасажирських доходів підприємства.

А поки що матимете унікальну можливість забронювати подорож у такому вагоні Україною і наблизити Європу до себе,

– підкреслив він.

Посадовець також додав, що перші маршрути Укрзалізниця оголосить вже найближчим часом.

Чим особливі нові вагони

Як пояснив Перцовський, вони володіють одразу кількома важливими перевагами. Зокрема – це наявність:

мультимедійної системи;

пеленального столика;

душової;

відеонагляду для безпеки та інші технічні цікавинки;

у кожному купе є умивальники.

Крім цього, вагони мають можливість їхати, зокрема по колії 1435 та отримали відповідні дозволи на рух у Європі.

Як виглядають сучасні вагони / Фото з фейсбуку Перцовського