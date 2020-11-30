У Японії представили безконтактні ліфти, які допоможуть протидіяти поширенню коронавірусної інфекції. Інноваційний ліфт можна викликати за допомогою QR-коду або мобільного застосунку.

Нові моделі представили компанії Hitachi Ltd. і Mitsubishi Electric, повідомляє РИА Новости.

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У ліфтах не передбачені кнопки для виклику і вибору поверху. Виконати ці дії користувач зможе за допомогою смартфона.

Комунікація між пасажиром і ліфтом від компанії Hitachi може здійснюватися за допомогою додатка для моментального обміну повідомленнями LINE, а також – шляхом сканування спеціального QR-коду, розміщеного у кабіни ліфта,

– повідомляють у виданні.