Ларрі Пейдж – талановитий підприємець, розробник та співзасновник холдингу Alphabet, що посідає 5 позицію в рейтингу найдорожчих корпорацій світу. Саме він у тандемі з Сергієм Бріном створив Google – компанію, завдяки якій ми вчимося, розвиваємося, спілкуємося, ведемо бізнес, плануємо подорожі та багато іншого.

Інновації 24 зробили добірку яскравих висловлювань видатного підприємця, які найкраще окреслюють його цінності, погляди на життя та філософію ведення бізнесу.

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Коли медіа пишуть про нашу компанію або про індустрію технологій в цілому, мова завжди йде про конкуренцію. Ніби вони висвітлюють спортивні події! Насправді важко знайти реальні приклади дійсно дивовижних речей, які відбулися виключно завдяки конкуренції. Як думаєте, наскільки цікаво приходити на роботу, якщо краще, що ви можете робити, – це протистояти комусь, хто робить приблизно те ж саме?

Цінності

У компанії є установка: "Не будь злом". Ми робимо найкраще, що можемо, для наших користувачів, для клієнтів – для всіх.

Якби нашою головною мотивацією були гроші, ми б давно продали компанію і провели залишок життя на узбережжі.

Засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін / gettyimages

Підходи

Моя робота як лідера полягає в тому, щоб забезпечити усім в компанії великі можливості, щоб кожен співробітник відчував, що зайнятий значущими речами та робить внесок у благо всього суспільства. Ми робимо цей світ кращим.

Співробітники повинні відчувати себе частиною компанії. Важливо, щоб вона була для них як сім'я. Таке ставлення забезпечить вищу продуктивність.

Я дискутував зі Стівом Джобсом, і він завжди стверджував: "Хлопці, ви займаєтеся дуже різними речами одночасно". Так, він дійсно досяг успіху виконуючи всього одну або дві речі на вищому рівні. Однак, ми хочемо сильніше вплинути на світ і робимо більше речей.

Google / gettyimages

Цілі

Ми прагнемо створювати інтуїтивно зрозумілі та неймовірно корисні сервіси та технології, щоб люди користувалися ними двічі на день, як зубною щіткою.

Наша головна мета – упорядкувати світову інформацію, зробити її загальнодоступною і придатною для використання.

Для нас насправді важливі конфіденційність і безпека користувачів. Ба більше, не можна отримати одне без іншого.

Ларрі Пейдж / gettyimages

Успіх

У коледжі я дізнався термін "здорова зневага до неможливого". Так, ви повинні намагатися зробити те, чого не робить більшість людей. Шукайте нові рішення, тверезо нехтуючи неможливим.

Якщо цілишся досить високо – важко повністю провалитися. Інвестори завжди застерігали: "Ох, хлопці, ви збираєтеся витратити занадто багато грошей на ці божевільні штуки". Сьогодні YouTube, Chrome, Android – "штуки", які призводять тих же інвесторів в найбільший захват. Якщо те, що ви робите, ніхто не називає божевіллям, ви щось робите не так.

Правда полягає в тому, що все змінюється. Якщо ваш бізнес є статичним – на вас чекають неприємності.

Ларрі Пейдж / gettyimages

Погляди на життя