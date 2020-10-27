Співзасновник Netflix Рід Гастінгс нещодавно здивував бізнес-спільноту та тих, хто пильно слідкує за діяльністю компанії, оголосивши про масштабну реструктуризацію керівних ланок компанії. Кілька співробітників було підвищено на головні посади, а інших – звільнено. Так, роботу не вдалося зберегти навіть топменеджеру, який пропрацював у компанії 20 років та є автором низки успішних проєктів.

У подальшому відеозверненні після фінансового звіту компанії за третій квартал Гастінгс коротко пояснив зміни, пише Inc.com.

Ніхто не може зберегти свою роботу просто так. Ви повинні заробляти це щороку, – відзначив мільярдер.

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Підхід Netflix звучить суворо, але саме такою логікою керується одна з найуспішніших корпорацій світу. Філософія Гастінгса – це позиція, яку ви можете розглянути, аби сприяти успіху вашого малого бізнесу.

Досконалість – це ставлення

Чому лише обрані займають перші позиції? Справа в тому, що досконалість починається з позиції, яку поділяють не всі керівники. Ті, хто в ТОПі, нагадують собі та своїм командам, що "зірки" рейтингу потрібно заробляти постійно, а точніше – щодня.

Рід Гастінгс порівнює культуру Netflix із професійною спортивною командою. Члени команди вимагають досконалості як від себе, так і один від одного. Вони тренуються, щоб перемагати і святкувати перемоги разом. Але кожен гравець – навіть суперзірка – повинен змагатися за свою роль з кожним новим сезоном.

Мільярдер пояснює підхід у своїй книзі No Rules Rule

Робота повинна бути тим, чим ви займаєтесь у той чарівний період часу, коли ви найкраща людина для цієї роботи, і ця робота є найкращою позицією для вас. Коли ви перестанете вчитися або перестанете досягати успіхів, настає момент, щоб передати місце тому, хто краще підходить для нього, і отримати кращу роль для себе.

3 уроки від Ріда Гастінгса

Мене мотивує те, що мені доводиться грати за свою позицію щокварталу, і я намагаюся продовжувати вдосконалюватися, щоб залишатися попереду, – говорить Гастінгс.

Я читаю щонайменше 50 книг на рік, переважно наукову літературу та ділові книги від підприємців та керівників, які можуть дати мені новий погляд на світ.

Оскільки тенденції в соціальних мережах змінюються, я постійно стежу за працівниками, які вносять нові ідеї на мою персональну платформу. Якщо я не маю навичок, необхідних для виконання певного завдання, я знаходжу того, хто це робить.

Я кидаю виклик собі щокварталу, щоб засвоїти нові навички, які доповнюють мою роботу. Наприклад, під час карантину я відвідував онлайн-курси письма та виробництва відео.

Замість підсумків

Пандемія коронавірусу прискорила тенденції, на закріплення яких знадобилися б роки. Самовдоволення гарантує лише те, що ви відстанете в умовах гіперконкурентної світової економіки. Переконайтеся, що поруч потрібні люди, зберігайте власні навички та заробляйте свій успіх щодня.