Не бійтеся звільняти навіть надосвідченіших працівників: співзасновник Netflix Рід Гастінгс
Співзасновник Netflix Рід Гастінгс нещодавно здивував бізнес-спільноту та тих, хто пильно слідкує за діяльністю компанії, оголосивши про масштабну реструктуризацію керівних ланок компанії. Кілька співробітників було підвищено на головні посади, а інших – звільнено. Так, роботу не вдалося зберегти навіть топменеджеру, який пропрацював у компанії 20 років та є автором низки успішних проєктів.
У подальшому відеозверненні після фінансового звіту компанії за третій квартал Гастінгс коротко пояснив зміни, пише Inc.com.
Ніхто не може зберегти свою роботу просто так. Ви повинні заробляти це щороку, – відзначив мільярдер.
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Підхід Netflix звучить суворо, але саме такою логікою керується одна з найуспішніших корпорацій світу. Філософія Гастінгса – це позиція, яку ви можете розглянути, аби сприяти успіху вашого малого бізнесу.
Досконалість – це ставлення
Чому лише обрані займають перші позиції? Справа в тому, що досконалість починається з позиції, яку поділяють не всі керівники. Ті, хто в ТОПі, нагадують собі та своїм командам, що "зірки" рейтингу потрібно заробляти постійно, а точніше – щодня.
Мільярдер пояснює підхід у своїй книзі No Rules Rule
3 уроки від Ріда Гастінгса
Мене мотивує те, що мені доводиться грати за свою позицію щокварталу, і я намагаюся продовжувати вдосконалюватися, щоб залишатися попереду, – говорить Гастінгс.
- Я читаю щонайменше 50 книг на рік, переважно наукову літературу та ділові книги від підприємців та керівників, які можуть дати мені новий погляд на світ.
- Оскільки тенденції в соціальних мережах змінюються, я постійно стежу за працівниками, які вносять нові ідеї на мою персональну платформу. Якщо я не маю навичок, необхідних для виконання певного завдання, я знаходжу того, хто це робить.
- Я кидаю виклик собі щокварталу, щоб засвоїти нові навички, які доповнюють мою роботу. Наприклад, під час карантину я відвідував онлайн-курси письма та виробництва відео.