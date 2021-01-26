Скільки насправді працюють дистанційні співробітники: опитування

Платформа для анонімних відгуків та опитувань співробітників Blind провела дослідження щодо роботи фахівців технологічних компаній. Скільки ж реальних годин на день працюють дистанційні співробітники? Читайте у матеріалі.

Джерело: Blind

Безперечно, майже весь діловий світ вже адаптувався до нових реалій, які спричинені пандемією COVID-19. Однак дистанційний режим роботи досі викликає безліч суперечок. Скільки ж часу працівники приділяють своїм безпосереднім обов'язкам, а скільки – перегляду Netflix та особистим справам?

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Результати

Команда Blind залучила співробітників 42 технологічних компаній. За результатами опитування:

31% працівників приділяють роботі від 3 до 4 годин на день;

30% співробітників витрачають на роботу від 7 до 10 годин на день;

27% фахівців працюють від 5 до 6 годин на день;

11% респондентів займаються своїми безпосередніми обов'язками від 1 до 2 годин на день.

Аналітики додають, що більшість співробітників поєднують дистанційну роботу та особисті справи. Наприклад, під час робочого дня вони можуть забрати дітей зі школи або вигуляти собаку.

Один зі співробітників ритейл-гіганта Amazon розповів про свій шлях від понаднормової роботи та вигорання до комфортного навантаження та гармонії.

Минулого року я працював 12-14 годин на день (65-70 годин на тиждень). Тиждень у тиждень. Розпочалося вигорання. Ніякої віддачі – ані визнання, ані промо-акцій, ані реальної користі. Просто жах. Я взяв це у свої руки – тепер я працюю 44-48 годин на тиждень. Я став цілеспрямованішим, продуктивнішим та щасливішим,

– розповів він.

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Цікаво, що звичайний робочий день співробітника Facebook дещо інший: "Якщо враховувати зустрічі, то це 9-10 робочих годин на день. Якщо ні – менше однієї години на день", – відзначив працівник компанії.