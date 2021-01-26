Скільки насправді працюють дистанційні співробітники: опитування

Платформа для анонімних відгуків та опитувань співробітників Blind провела дослідження щодо роботи фахівців технологічних компаній. Скільки ж реальних годин на день працюють дистанційні співробітники? Читайте у матеріалі.
Джерело: Blind
Безперечно, майже весь діловий світ вже адаптувався до нових реалій, які спричинені пандемією COVID-19. Однак дистанційний режим роботи досі викликає безліч суперечок. Скільки ж часу працівники приділяють своїм безпосереднім обов'язкам, а скільки – перегляду Netflix та особистим справам?
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Команда Blind залучила співробітників 42 технологічних компаній. За результатами опитування:
Один зі співробітників ритейл-гіганта Amazon розповів про свій шлях від понаднормової роботи та вигорання до комфортного навантаження та гармонії.
Минулого року я працював 12-14 годин на день (65-70 годин на тиждень). Тиждень у тиждень. Розпочалося вигорання. Ніякої віддачі – ані визнання, ані промо-акцій, ані реальної користі. Просто жах. Я взяв це у свої руки – тепер я працюю 44-48 годин на тиждень. Я став цілеспрямованішим, продуктивнішим та щасливішим,
– розповів він.
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Цікаво, що звичайний робочий день співробітника Facebook дещо інший: "Якщо враховувати зустрічі, то це 9-10 робочих годин на день. Якщо ні – менше однієї години на день", – відзначив працівник компанії.