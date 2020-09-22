ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 1.5 МВт⋅год. ДТЕК і Honeywell приступили до детального проектування системи і її виготовлення, щоб вже до кінця року запустити першу найбільшу батарею України на майданчику Запорізької ТЕС (м. Енергодар).

Компанія ДТЕК постійно впроваджує інноваційні рішення та технології для підвищення надійності, екологічності та ефективності енергетичної галузі. Майбутнє енергетики – це відмова від централізованої енергетичної системи і перехід до гнучкої децентралізованої. Багато уваги приділяється відновлюваної енергетики, для стабільної роботи якої накопичувачі енергії є життєвонеобхідними. ДТЕК – рушійна сила змін, які визначать майбутнє енергетичного сектору України. Співпраця з Honeywell це наш внесок у цілі національного масштабу, – відзначив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

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Представники ДТЕК зазначають, що це буде перша в Україні СНЕ промислового масштабу, яка стане пілотним проєктом ДТЕК з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергетичного ринку країни, розповідає 24 канал.

Для стабільної роботи енергосистеми країни важливий баланс, необхідні високоманеврові потужності й накопичувачі енергії. СНЕ дозволяє відкласти споживання і використання електроенергії до тих пір, коли це буде потрібно споживачам. Батареї будуть надавати допоміжні послуги системному оператору НЕК "Укренерго", гарантуючи надійну роботу енергосистеми країни, – сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Промислова система накопичення електроенергії Це новий рівень якості та підтримки стабільності об'єднаної енергосистеми України. ДТЕК також розглядає можливість підключення накопичувачів до своїх відновлювальних джерел енергії, але дане питання потребує додаткового законодавчого врегулювання.

ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell / ДТЕК

Підписавши контракт, ДТЕК приєднався до програми Honeywell Experion Energy, яка дозволяє великим замовникам розробляти і запускати масштабні промислові системи накопичення енергії.

Наша система управління енергією Experion Energy допоможе ДТЕК стати піонером на українському ринку, дозволивши створити бізнес-модель управління активами накопичення енергії. Також вона дасть можливість збалансувати енергосистему в міру збільшення частки поновлюваних джерел енергії в Україні, – додав Ерен Ергін (Eren Ergin), генеральний директор з відновлюваної енергетики та розподіленим активам Honeywell Process Solutions.

Довідка

Корпорація Honeywell займається розробкою промислових технологій і входить в список 100 провідних світових компаній, що складається журналом Fortune. Корпорація обслуговує замовників по всьому світу, пропонуючи продукти та надаючи послуги в таких галузях, як виробництво аерокосмічної техніки, спеціальних матеріалів, а також систем управління для промислових підприємств і будівель. Технології корпорації використовуються в авіації, на виробничих підприємствах і в будівлях, в ланцюжку поставок і для роботи персоналу.

ДТЕК: основні факти