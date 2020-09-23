18-метрового робота тестують в Японії: промовисте відео
У японському місті Йокогама проводять тестування 18-метрового робота Gundam. Він стане центральним елементом однойменного розважального центру.
Відкриття Gundam Factory Yocohama спочатку планували на жовтень. Але через пандемію COVID-19 його довелося перенести на кінець 2020 року, пише сайт компанії.
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"Це рішення було ухвалене для забезпечення здоров'я та безпеки відвідувачів та співробітників у відповідь на поширення коронавірусу у світі", – підкреслили у пресслужбі парку розваг.
Інженери почали працювати над створенням робота ще у 2014 році, аби гарантувати, що кожна з 24 його рухомих деталей буде відповідати обмеженням ваги та зможе працювати безперебійно.
Робота Gundam тестують в Японії: дивіться відео
На сайті Gundam Factory Yocohama зазначили, що цей робот уособлюватиме війни людей з використанням мехів — людиноподібних роботів. Цей жанр аніме дуже популярний в Японії.
Відвідувачі парку розваг також зможуть зайти у ангар, де "живе" робот. А також оглянути "лабораторію" та побачити процес його створення. І, звичайно, придбати тематичні сувеніри.