У японському місті Йокогама проводять тестування 18-метрового робота Gundam. Він стане центральним елементом однойменного розважального центру.

Відкриття Gundam Factory Yocohama спочатку планували на жовтень. Але через пандемію COVID-19 його довелося перенести на кінець 2020 року, пише сайт компанії.

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"Це рішення було ухвалене для забезпечення здоров'я та безпеки відвідувачів та співробітників у відповідь на поширення коронавірусу у світі", – підкреслили у пресслужбі парку розваг.

Довідка. 18-метровий робот Gundam вже навчився вставати на коліно та піднімати руку. Його вага – 25 тонн. Робот буде пересуватися за допомогою дистанційного керування – з використанням операційної системи Robot Operating System.

Інженери почали працювати над створенням робота ще у 2014 році, аби гарантувати, що кожна з 24 його рухомих деталей буде відповідати обмеженням ваги та зможе працювати безперебійно.

Робота Gundam тестують в Японії: дивіться відео

На сайті Gundam Factory Yocohama зазначили, що цей робот уособлюватиме війни людей з використанням мехів — людиноподібних роботів. Цей жанр аніме дуже популярний в Японії.

Цікаво! Gundam — один із найтриваліших активних франшиз в історії аніме. Поєднує декілька десятків серіалів та повнометражних фільмів, створених студією Sunrise, а також відеоігор, книг та манґа-серіали.



В основі аніме Gundam – науково-фантастичні світи, військова тематика, величезні бойові роботи, керовані людьми зсередини.

Відвідувачі парку розваг також зможуть зайти у ангар, де "живе" робот. А також оглянути "лабораторію" та побачити процес його створення. І, звичайно, придбати тематичні сувеніри.