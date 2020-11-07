В Японії валізу для подорожей обладнали штучним інтелектом. Винахід покликаний допомогти людям з порушенням зору орієнтуватися у просторі. Одна з його розробниць втратила зір ще у дитинстві.

Це – спільна розробка IBM та інших японських компаній. Найближчим часом вони планують провести випробування винаходу у аеропорту, торгових центрах та інших громадських місцях, повідомляє CNN.

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Як працює технологія

Розробка має вбудовані камери та сенсори, які реагують на перешкоди. Штучний інтелект прораховує рухи користувача та через ручку, яка вібрує, орієнтує його у просторі. Валіза також оснащена технологією розпізнавання облич, тож може сповіщати, якщо неподалік є друзі.



Як виглядає валіза для людей з порушеннями зору / Фото CNN

Валізу можна використовувати зі спеціальним рюкзаком, в якому розташована ще одна камера. В такому випадку вона навіть точно повідомлятиме, на якій відстані перебувають інші люди.

Розробка особливо актуальна в час пандемії. Адже забезпечить можливість не порушувати соціальну дистанцію, аби звернутися до інших людей за допомогою.

Історія однієї з розробниць

К'єко Асакава – інформатик та дослідниця IBM. У віці 11 років вона потрапила в аварію, через що поступово почала втрачати зір і до 14 років вона повністю осліпла.

Щомісяця Асакава подорожує між США та Японією. Якщо вона вирушає у мандрівку сама, її повинні супроводжувати співробітники аеропорту, що спричиняє незручності та заперечує її автономію.

Я не почуваю себе комфортно, коли подорожую на самоті. Завжди думаю про технологію, яка допоможе мені подорожувати легше, швидше і комфортніше,

– наголосила дослідниця.

За її словами, валізу можна також використовувати, аби допомогти незрячим пересуватися в містах. Водночас технологію розпізнавання об'єктів можна використовувати для визначення кольорів, що корисно при покупці одягу.



Асакаву прийняли до Національного залу слави винахідників США / Фото CNN

"Це відкриє багато дверей для незрячих, тому що ми зможемо поїхати куди-небудь самі", – додала Асакава. Вона також очікує, що технологія буде розвиватися, а її елементи стануть меншими, легшими та потужнішими.