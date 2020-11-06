У Каневі на Черкащині побудують ангари для гелікоптерів Airbus Helicopters H145, які Україна отримала після підписання угоди з Францією.

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України оголосив тендер на закупівлю двох комплектів ангару для зберігання авіаційної техніки на загальну суму майже 10,8 мільйона гривень. Строк надання послуги – до 24 грудня 2020 року, повідомляє Military Aviation.

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Гелікоптерний майданчик "Канів" / Фото militaryaviation

Вертолітний майданчик "Канів" Вертодром загальною площею 8,5 гектарів розташований за 8 кілометрів від міста Канева та в межах 1 кілометра від села Пекарі Черкаської області. Передбачає злітно-посадковий майданчик, автостоянку, керувальні доріжки, 10 гелікоптерних стоянок, термінал із пропускною спроможністю обслуговування до 50 пасажирів на годину та конференцзалу.