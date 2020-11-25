"Гнучкий офіс": як у нових реаліях живе український бізнес – дослідження Academy DTEK
Верховна Рада підтримала законопроєкт, в якому йдеться про необхідність нормувати питання дистанційної та надомної праці. Дійсно, організація та налагодження ефективної дистанційної роботи сьогодні – одне з нагальних питань для багатьох бізнесів. Одні бізнеси запевняють, що навчилися жити онлайн, інші переконують в неефективності такої роботи.
Наприклад голова Netflix Рід Хастінгс в інтерв’ю для The Wall Street Journal сказав, що не вважає дистанційну роботу хорошою альтернативою офісній. "Не бачу жодних переваг дистанційної роботи. Неможливість працювати face to face, особливо в міжнародному масштабі, це – суцільний негатив."
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Проте тенденція поширення вірусу свідчить про те, що ми маємо адаптуватися до дистанційних та гнучких форматів. Academy DTEK поділилась свіжими результатами дослідження "гнучкого офісу" в компанії ДТЕК.
Academy DTEK / Фото ДТЕК
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Найбільша промислова компанія України ДТЕК на час карантину запровадила новий формат роботи для своїх співробітників, так званий "гнучкий офіс". Тобто, співробітники мають індивідуальні графіки, в яких наперед затверджено дні, коли вони працюють в офісі, а коли дистанційно.
За час роботи в "гнучкому офісі" співробітники стикнулися з низкою переваг та недоліків такого формату.
Що думають співробітники про новий формат?
З впевненістю можемо сказати, що співробітники цілком задоволені нововведеннями: 71 відсоток опитаних зазначає, що їм комфортно і вони хочуть працювати у такому режимі й надалі.
Для прикладу, в опитуванні щодо дистанційної роботи у розпал карантину (на початку квітня), 42 відсотки не могли визначитися, чи комфортно їм працювати дистанційно, а 37 відсотків говорили про дискомфорт і висловили бажання працювати в офісі.
Отже, тенденція показує, що співробітники вже призвичаїлися до нових реалій, а дистанційна робота стала буденною.
Які переваги відмічають для себе співробітники?
ТОП-3 переваг:
- 46,9 відсотка зазначають, що мають кращий баланс робочого часу та відпочинку;
- 40,3 відсотка вказують, що мають можливість відпочити психологічно від постійної присутності людей та менше втомлюються, ніж після роботи виключно в офісі;
- 39,5 відсотка відзначили вищу продуктивність роботи.
Про які недоліки роботи в форматі "гнучкого офісу" зазначають працівники?
Додатковим підтвердженням, що співробітникам дійсно подобається нововведений формат роботи стає і те, що при відповіді на питання про недоліки, 36,6 відсотка – зазначають, що не бачать недоліків у форматі "гнучкого офісу".
Однак, з недоліків можемо виокремити:
- 26,5 відсотка зазначають, що мають значно нижчу оперативність вирішення робочих питань, ніж в офісі;
- 18 відсотків говорять про недостатність спільних зустрічей з командою.
Чи вплинув новий формат на організацію робочої діяльності?
Ми запитали співробітників, чи помітили вони позитивний або негативний вплив "гнучкого офісу" на такі аспекти роботи як:
- ефективність роботи;
- швидкість вирішення робочих задач;
- чіткість постановки задач від керівника;
- контроль виконання задач керівником;
- ефективність комунікацій в команді з робочих питань;
- ефективність взаємодії з іншими підрозділами.
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Яких додаткових можливостей у новому форматі потребують працівники?
Зазначимо наперед, що всі побажання, пов’язані зі збільшенням гнучкості. Відтак, половина опитаних бажає не лише "гнучких" днів, але й "гнучких" годин. Майже стільки ж хочуть працювати переважно вдома і приходити в офіс лише за особливими потребами. Ще близько 40 відсотків зазначають, що хочуть мати додаткові дні роботи вдома, які не були передбачені графіком.
Автор: Academy DTEK
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