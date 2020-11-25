Верховна Рада підтримала законопроєкт, в якому йдеться про необхідність нормувати питання дистанційної та надомної праці. Дійсно, організація та налагодження ефективної дистанційної роботи сьогодні – одне з нагальних питань для багатьох бізнесів. Одні бізнеси запевняють, що навчилися жити онлайн, інші переконують в неефективності такої роботи.

Наприклад голова Netflix Рід Хастінгс в інтерв’ю для The Wall Street Journal сказав, що не вважає дистанційну роботу хорошою альтернативою офісній. "Не бачу жодних переваг дистанційної роботи. Неможливість працювати face to face, особливо в міжнародному масштабі, це – суцільний негатив."

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Проте тенденція поширення вірусу свідчить про те, що ми маємо адаптуватися до дистанційних та гнучких форматів. Academy DTEK поділилась свіжими результатами дослідження "гнучкого офісу" в компанії ДТЕК.

Academy DTEK / Фото ДТЕК

9 місяців дистанційних реалій: як це працює у великій компанії

Найбільша промислова компанія України ДТЕК на час карантину запровадила новий формат роботи для своїх співробітників, так званий "гнучкий офіс". Тобто, співробітники мають індивідуальні графіки, в яких наперед затверджено дні, коли вони працюють в офісі, а коли дистанційно.

За час роботи в "гнучкому офісі" співробітники стикнулися з низкою переваг та недоліків такого формату.

У цій статті відповідаємо на ТОП-5 найбільш актуальних запитань щодо організації формату роботи "гнучкий офіс" (на основі даних опитування, проведеного Academy DTEK).

Що думають співробітники про новий формат?

З впевненістю можемо сказати, що співробітники цілком задоволені нововведеннями: 71 відсоток опитаних зазначає, що їм комфортно і вони хочуть працювати у такому режимі й надалі.

Для прикладу, в опитуванні щодо дистанційної роботи у розпал карантину (на початку квітня), 42 відсотки не могли визначитися, чи комфортно їм працювати дистанційно, а 37 відсотків говорили про дискомфорт і висловили бажання працювати в офісі.

Отже, тенденція показує, що співробітники вже призвичаїлися до нових реалій, а дистанційна робота стала буденною.

Які переваги відмічають для себе співробітники?

ТОП-3 переваг:

46,9 відсотка зазначають, що мають кращий баланс робочого часу та відпочинку;

40,3 відсотка вказують, що мають можливість відпочити психологічно від постійної присутності людей та менше втомлюються, ніж після роботи виключно в офісі;

39,5 відсотка відзначили вищу продуктивність роботи.

Про які недоліки роботи в форматі "гнучкого офісу" зазначають працівники?

Додатковим підтвердженням, що співробітникам дійсно подобається нововведений формат роботи стає і те, що при відповіді на питання про недоліки, 36,6 відсотка – зазначають, що не бачать недоліків у форматі "гнучкого офісу".

Однак, з недоліків можемо виокремити:

26,5 відсотка зазначають, що мають значно нижчу оперативність вирішення робочих питань, ніж в офісі;

18 відсотків говорять про недостатність спільних зустрічей з командою.

Бачимо, що обидва найбільш розповсюджувані недоліки фактично пов’язані із браком "живого" спілкування. І загалом можемо сказати, що масовий перехід в онлайн позначається відчуттям соціальної ізольованості (про що говорять респонденти у всіх наших опитуваннях).

Чи вплинув новий формат на організацію робочої діяльності?

Ми запитали співробітників, чи помітили вони позитивний або негативний вплив "гнучкого офісу" на такі аспекти роботи як:

ефективність роботи;

швидкість вирішення робочих задач;

чіткість постановки задач від керівника;

контроль виконання задач керівником;

ефективність комунікацій в команді з робочих питань;

ефективність взаємодії з іншими підрозділами.

Цікаво! Абсолютна більшість співробітників дотримується однакової думки, що новий формат роботи ніяк не вплинув на жоден із зазначених аспектів роботи, за виключенням ефективності роботи. Думка співробітників з даного питання розділилася навпіл: 47 відсотків вважають, що "гнучкий офіс" ніяк не вплинув, а інші 47 відсотків стверджують, що режим "гнучкого офісу" позитивно вплинув на ефективність їхньої роботи.

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Яких додаткових можливостей у новому форматі потребують працівники?

Зазначимо наперед, що всі побажання, пов’язані зі збільшенням гнучкості. Відтак, половина опитаних бажає не лише "гнучких" днів, але й "гнучких" годин. Майже стільки ж хочуть працювати переважно вдома і приходити в офіс лише за особливими потребами. Ще близько 40 відсотків зазначають, що хочуть мати додаткові дні роботи вдома, які не були передбачені графіком.

Завершуючи, хочемо сказати, що співробітники ДТЕК, які мають досвід роботи у новому форматі, наразі цілком задоволені. Проте робити фінальні висновки ще зарано. Ми постійно слідкуємо за ситуацією, дізнаючись думку наших співробітників, і завжди готові ділитися власним досвідом.

Автор: Academy DTEK