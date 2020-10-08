Microsoft Corporation була основним бенефіціаром буму роботи на дому, спровокованої пандемією COVID-19. Однак американський топменеджер та головний виконавчий директор компанії Сатья Наделла розповів про підводні камені, пов'язані з тривалою відсутністю офісу.

Акції Microsoft цьогоріч зросли більше ніж на 30 відсотків, адже корпоративні клієнти підписуються на більшу кількість хмарних сервісів компанії та програмного забезпечення через Інтернет, аби допомогти своїм численним співробітникам працювати з дому, розповідає Bloomberg.

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Труднощі, з якими стикаються співробітники та роботодавці:

Онлайн-зустрічі можуть втомити співробітників і зробити важчим перехід від робочих думок до особистого життя. Ба більше, коли ви працюєте з дому, іноді здається, що ви спите на роботі. Дослідження мозку доводять, що відеоконференції можуть бути особливо нервовими. Через тридцять хвилин після початку першої ранкової відеозустрічі співробітник втомлюється через концентрацію, яка необхідна при перегляді відео. Дистанційна робота позбавлена ​​деяких переваг компанії: відеозустрічі стають більш транзакційними. Навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації стане величезною проблемою для роботодавців під час прийняття в компанію співробітників, які працювали віддалено.

Відтак, Microsoft створив новий продукт, який покликаний розв'язати цю проблему. В режимі "Разом" учасники відеодзвінків розміщуються у віртуальному просторі, такому як аудиторія, конференц-зал або кафе, щоб спробувати відтворити атмосферу офісу.

Пандемія навчила мене приділяти більше уваги плануванню свого графіку, цінувати особистий час, розділяти роботу та приватне життя, – відзначив Наделла.