Оптимізація ресурсів, використання відновлюваних джерел, цифровізація і поступове впровадження все більшої кількості технологій – все це неминуче призведе до трансформації енергетичної сфери в кожній країні. Така трансформація вже відбувається і в Україні.

Як нові цифрові технології змінюють енергетичну галузь нашої країни та що інноваційна енергетика дасть пересічним користувачам? Читайте у матеріалі.

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Якою може бути цифрова енергетика?

На початку 2019 року компанія ДТЕК запустила нову програму цифрової трансформації MODUS. Цей довгостроковий проєкт передбачає впровадження інновацій та цифрових систем в усі виробничі та адміністративні процеси бізнесу. В команду MODUS входять менеджери, інженери, програмісти та дизайнери, які розробляють технологічні рішення для будь-яких бізнес-завдань. По суті, це експертиза в напрямах управління продуктами та проєктами, Agile/Scrum, аналітики даних (Data Science і Data Engineering), розроблення ПЗ (бізнес-аналіз, UX/UI design), побудови цифрової інфраструктури та кібербезпеки.

MODUS передбачає кілька хвиль цифровізації

В межах першої впроваджуються нові цифрові системи для підвищення безпеки та ефективності на виробництві (наприклад, у шахтах і ТЕС), створюються нові інструменти контролю логістики в енергетиці, підбору персоналу, а також розробляються технології моніторингу станів електромереж. Друга хвиля цифровізації охоплює моделювання розробки родовищ енергетичних ресурсів і роботизацію всіх офісних процесів, зокрема цифрової закупівлі, аналітики та управління інформацією. Для останньої третьої хвилі цифровізації представники ДТЕК планують впровадити цифрові інструменти взаємодії з клієнтами та цифрові технології управління поновлюваними джерелами енергії. Станом на сьогодні компанія запустила вже понад три десятки проєктів першої та другої хвилі.

Цифрові ВДЕ / Фото ДТЕК

Які технології вже впроваджені?

Одним з найбільш значущих досягнень програми MODUS стало створення інфраструктури зв’язку на глибині 500 м у шахті "Ювілейна" (ДТЕК Павлоградвугілля). Безпрецедентний для України приклад проведення "Wi-Fi в шахту" дозволив підвищити безпеку шахтарів і оптимізувати цикл видобутку ресурсів. Для реалізації цього проєкту знадобилося більше сотні кілометрів оптоволоконного кабелю, кілька сотень точок доступу Wi-Fi та безліч датчиків для контролю стану шахти й концентрації в ній вибухонебезпечних газів.

Цифрова шахта / Фото ДТЕК

Наступний крок — розгортання ряду проєктів з безпеки в цифровій інфраструктурі шахти. Система зв’язку дозволить в режимі реального часу отримувати дані з різних датчиків безпеки та повідомляти шахтарям про зміну аерогазових показників, за допомогою відеокамер моніторити робочий процес, за необхідності оголошувати й проводити евакуацію, а гірничий диспетчер зможе дистанційно допомогти працівникові у разі аварії, направляючи повідомлення на розумну лампу-пейджер, яка стане індивідуальною системою безпеки шахтаря.

Завдяки новим датчикам, сучасним вагам і автоматизованій лебідці, керованим комп’ютерним алгоритмом, в ДТЕК також домоглися більш ефективного завантаження вагонів вугіллям. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту було оптимізовано побудову маршрутів і розподіл вагонів. У компанії також розробили нове ПЗ для контролю стану вагонів онлайн, яке мінімізує ризики простою і знижує витрати на логістику. Сумарно ці розробки зберегли компанії 37+ млн гривень за весь час своєї роботи.

Цифрова ТЕС / Фото ДТЕК

Крім цього, фахівці ДТЕК почали моніторити стан ліній електропередачі за допомогою дрона і розробляти автоматичні системи аналізу енергомереж. Пілотна версія в Дніпровських електромережах (обстежили 500 км мережі) сприяла зменшенню аварійності втричі. В цілому ж, до 2025 року очікується результат скорочення тривалості відключень для споживачів на 10−15% при масштабуванні проєкту на всю компанію.

Цифрові електромережі / Фото ДТЕК

Що стосується автоматики – вже на кількох ТЕС в Україні (зокрема, Курахівська і Запорізька) впроваджені системи автоматичного визначення оптимальних режимів роботи енергоблоків станції, які в режимі реального часу надають машиністам ТЕС свої рекомендації. Тут використання технологій IoT, Machine Learning, Data Lake для скорочення витрат палива принесло економічний ефект в розмірі 170+ млн грн за 21 місяць роботи.

Плюси для економіки

Попри значні витрати на розроблення і впровадження цифрових технологій і систем, вони приносять результати й досить швидко окупаються завдяки оптимізації виробничих і адміністративних процесів.

Наші інвестиції в програму цифрової трансформації вже почали окупатися. З весни минулого року, коли стартувала наша програма, економічний ефект від цифровізації вже становив близько 230 млн гривень – 100 млн у 2019 і 130 млн у 2020-му році. Такі програми – це наш внесок і наші інвестиції в енергонезалежність вітчизняної енергетики, яка зобов’язана пройти шлях цифрової трансформації, щоб стати конкурентоспроможною і відповідати викликам часу,

— пояснює керівник програми MODUS Дмитро Осика.

Вже наступного року компанія планує почати впровадження проєктів третьої хвилі MODUS і перейти до цифровізації клієнтських послуг та привнести цифрові напрацювання в напрям бізнесу поновлюваних джерел енергетики. Глобальна мета ДТЕК — стати цифровим підприємством з ефективною співпрацею людей і технологій до 2025+ року. Загалом за останні 15 років свого існування компанія ДТЕК інвестувала в Україні понад 10,4 млрд доларів в галузь енергетики, поповнила бюджет країни приблизно на 11 млрд доларів і створила близько 70 тисяч робочих місць з гідною оплатою праці.

Нова навчальна програма

"Бути цифровою організацією означає не тільки використовувати цифрові продукти, послуги та взаємодію з клієнтами. У процесі трансформації компанії в цифрову потрібні й великі зміни в діях співробітників, їхній власній поведінці та взаємодії з іншими людьми, всередині й поза організацією. Іншими словами, успішна цифрова трансформація починається з культурної трансформації, – зазначає Дмитро Осика

У вересні 2020-го Academy DTEK і MODUS оголосили про запуск навчальної програми з цифрової трансформації – Digital Transformation Program. Метою програми є занурення співробітників у світ "цифри". У компанії говорять, що курс готує людей до безпосередньої участі в проєктах з цифрової трансформації, крім того, це сприяє формуванню культури й так званого digital mindset, необхідного для успішної цифрової трансформації. Модулі охоплюють теми, починаючи від розроблення продуктів і цифрових рішень, закінчуючи основами управління даними й стратегією трансформації.

Викладачами в цій програмі виступили керівники різних напрямів MODUS, експерти Аcademy DTEK, а також спікери від техногігантів на кшталт Microsoft, Amazon і найбільших ІТ-компаній України.

Еволюційний перехід в новий цифровий світ у 2020 перетворився на революційний. Тепер навіть ті, хто скептично ставився до реалістичності переходу в онлайн, розуміють, що без присутності в цифровому світі та вміння ефективно працювати там уже не обійтися,

– пояснює директор Academy DTEK Валерія Заболотна.

Важливо: У найближчі 10 років ДТЕК трансформується в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес

Майбутнє енергетики

2020 рік довів, що зміни неминучі, і навіть ті, хто не вірив у майбутнє цифровізації, тепер змушені прийняти нові правила гри. Такі зміни вимагають ресурсів, кардинальної трансформації всіх напрямів виробництва і культурних змін. Вже сьогодні нові цифрові технології дозволяють поліпшити сферу виробництва електроенергії в нашій країні й в усьому світі. А вже завтра новіші технології можуть змінити наш світ так, як його змінила сама електроенергія за останні 100 років. Хочемо ми цього чи ні.