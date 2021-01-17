Відома італійська компанія Lazzarini Design Studio представила проєкт 25-метрової супер'яхти Pagurus, яка працюватиме на сонячній енергії. На суші вона зможе перетворитися у "автомобіль-амбіфію".

Що означає назва яхти

Судно поєднує у собі сонячні технології та інноваційний дизайн. Спочатку його розробляли для військового користування, але зараз пропонують також приватному сектору, про це пише New Atlas.

До теми Китайці будують електричний корабель, який стане найбільшим у світі

Спочатку розробку хотіли назвати його "крабмаран", це слово поєднує у собі два інших – "краб" та "катамаран". Проте згодом зійшлися на Pagurus, це також означає "краб", але на латині.

Pagurus – наш третій проєкт, натхненний крабом. І це видно не лише у його формах, але й у функціях. Адже він може рухатися й по піску – так само як і краб,

– зауважили у Lazzarini.

Дивіться фото масштабного проєкту італійської компанії Lazzarini:

Особливості судна

Pagurus може вмістити до 8 гостей та 4 членів екіпажу. На судні є 3 спальні, вітальня, а також кухня та ванна. Ці кімнати розділені на 2 корпуси, які з'єднані сталевим мостом і вежею.

Максимальна швидкість, яку може розвивати Pagurus, сягає 44 кілометрів на годину. Судно спроєктовано для оснащення сонячними панелями на верхніх поверхнях. Вони можуть накопичувати до 10 кВт на годину.

Центральна частина яхти має кранову платформу, з'єднану з 4 електричними лебідками. Завдяки цьому можна завантажувати та розвантажувати різні предмети, навіть позашляховик.

Pagurus на суші

Коли Pagurus досягає суші, обертові циліндри опускаються приблизно на 60 сантиметрів, перетворюючи його на авто. Воно може пересуватися по піску або у болоті з максимальною швидкістю у 35 кілометрів.



Такого вигляду інноваційне судно набуває на суші / Фото проєкту Lazzarini

"Pagurus об'єднує інноваційний автомобільний дизайн з морським дизайном. Це дозволить йому стати першим в історії катамараном-амфібією", – наголосили розробники.