Новий електричний спорткар Porsche доступний у 4 моделях: розкішні фото
Німецька автобудівна компанія Porsche представила новий електричний спорткар Porsche Taycan Cross Turismo. Він має з'явитися на американському ринку вже у червні – серпні 2021 року.
Джерело:CarBuzz
Скільки авто зможе проїхати без підзарядки – наразі невідомо, розробники обіцяють повідомити згодом. Проте певні характеристики вже озвучили.
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Купуючи новий електричний спорткар, обирати можна між 4 моделями – Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo, а також Taycan Turbo S Cross Turismo.
Taycan 4 Cross Turismo:
- потужність – 375 кінських сил;
- крутний момент – 368 Нм.
- за 4,8 секунди розганяється до 96 кілометрів;
- вартість стартує від 91 000 доларів.
Taycan 4S Cross Turismo:
- потужність – 482 кінських сили;
- крутний момент – 479 Нм;
- за 3,9 секунди розганяється до 96 кілометрів;
- вартість стартує від 110 000 доларів.
Taycan Turbo Cross Turismo:
- потужність – 616 кінських сил;
- крутний момент – 626 Нм;
- за 3,1 секунди розганяється до 96 кілометрів;
- вартість стартує від 153 000 доларів США.
Taycan Turbo S Cross Turismo:
- потужність – 616 кінських сил;
- крутний момент – 774 Нм;
- за 2,7 секунди розганяється до 96 кілометрів;
- вартість стартує від 187 000 доларів США.
Який вигляд мають новинки від Porsche / Фото Porsche
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