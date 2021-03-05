Німецька автобудівна компанія Porsche представила новий електричний спорткар Porsche Taycan Cross Turismo. Він має з'явитися на американському ринку вже у червні – серпні 2021 року.

Скільки авто зможе проїхати без підзарядки – наразі невідомо, розробники обіцяють повідомити згодом. Проте певні характеристики вже озвучили. Варте уваги Nimbus представив унікальний трицикл: маневрений та безпечний Купуючи новий електричний спорткар, обирати можна між 4 моделями – Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo, а також Taycan Turbo S Cross Turismo. Taycan 4 Cross Turismo: потужність – 375 кінських сил;

крутний момент – 368 Нм.

за 4,8 секунди розганяється до 96 кілометрів;

вартість стартує від 91 000 доларів. Taycan 4S Cross Turismo: потужність – 482 кінських сили;

крутний момент – 479 Нм;

за 3,9 секунди розганяється до 96 кілометрів;

вартість стартує від 110 000 доларів. Taycan Turbo Cross Turismo: потужність – 616 кінських сил;

крутний момент – 626 Нм;

за 3,1 секунди розганяється до 96 кілометрів;

вартість стартує від 153 000 доларів США. Taycan Turbo S Cross Turismo: потужність – 616 кінських сил;

крутний момент – 774 Нм;

за 2,7 секунди розганяється до 96 кілометрів;

вартість стартує від 187 000 доларів США. Який вигляд мають новинки від Porsche / Фото Porsche