Нацполіція отримала решту гелікоптерів Airbus Н145

До Львова прибули чергові гелікоптери H145 виробництва Airbus Helicopters. Їх застосовуватимуть для потреб Національної поліції України.

Це останні з 10 повітряних суден, які французька компанія передала Україні за угодою з МВС. Два гелікоптери H145 мають бортові номери 07 та 10 "синій", а тимчасова реєстрація – D-HBKI та D-HBKR.

Важливо Бойове застосування безпілотників Bayraktar в Україні розвиватиметься, – головнокомандувач ЗСУ

Деталі

Гелікоптери поставлені у новій модифікації Н145 D3 – з п'ятьма лопатями несучого гвинта та збільшеним корисним навантаженням.

Зауважимо, Україна уклала договір з французькою компанією Airbus Helicopters 2018 року. Домовленості передбачають постачання 55 гелікоптерів у межах проєкту "Система єдиної авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС". Сума угоди складає 551 мільйон євро. Загалом Україні мають передати:

24 одиниці Н125 для Державної прикордонної служби України;

10 одиниць Н145 для Національної поліції України;

21 одиницю Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України.

Літальні апарати повністю адаптовані для виконання різноманітних завдань підрозділів МВС. Їх застосовуватимуть під час антитерористичних, спеціальних та рятувальних операцій. Зокрема, вони слугуватимуть для охорони на державних кордонах, підтримання громадського порядку та контролю ситуації на дорогах.

Повний текст публікації Олексія Треніна:

Ще одна нова пара Airbus Helicopters H145 для "Національної поліції" з тимчасовими бортовими D-HBKR і D-HBKI, прибули в Україну