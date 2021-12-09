Это последние из 10 воздушных судов, которые французская компания передала Украине по соглашению с МВД. Два вертолета H145 имеют бортовые номера 07 и 10 "синий", а временная регистрация – D-HBKI и D-HBKR.
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Вертолеты поставлены в новой модификации Н145 D3 – с пятью лопастями несущего винта и увеличенной полезной нагрузкой.
Отметим, Украина заключила договор с французской компанией Airbus Helicopters в 2018 году. Договоренности предусматривают поставку 55 вертолетов в рамках проекта "Система единой авиационной безопасности и гражданской защиты МВД". Сумма сделки составляет 551 миллион евро. В общем Украине должны передать:
- 24 единицы Н125 для Государственной пограничной службы Украины;
- 10 единиц Н145 для Национальной полиции;
- 21 единицу Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.
Летательные аппараты полностью адаптированы к выполнению разнообразных задач подразделений МВД. Они будут применяться во время антитеррористических, специальных и спасательных операций. В частности, они будут служить для охраны на государственных границах, поддержания общественного порядка и контроля ситуации на дорогах.
Полный текст публикации Алексея Тренина:
Еще одна новая пара Airbus Helicopters H145 для "Национальной полиции" с временными бортовыми D-HBKR и D-HBKI, прибыли в Украину