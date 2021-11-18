Загалом відомству передадуть 24 нові вертольоти Airbus Helicopter Н125. Новітня техніка застосовуватиметься для охорони державних кордонів та узбережжя прикордонних водойм.

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Що відомо

Вертольоти встигли довести свою ефективність. За час роботи у Держприкордонслужбі Н125 налітали понад 700 годин. Крім того, вони є достатньо економічними, адже потребують значно менше палива.

Новенький Н125 / Фото фейсбук Олексія Треніна

Наразі відбувається активна підготовка фахівців – пілотів та механіків, які вправно керуватимуть технікою та забезпечуватимуть її належний технічний стан.

Зауважимо, французька компанія Airbus Helicopters передала літальні апарати у межах домовленостей з МВС України. Загалом для потреб Держприкордонслужби, Нацполіції та ДСНС передадуть 55 гелікоптерів – Н125, Н145 та Н225.

Повний текст публікації Олексія Треніна:

Ще два нових гелікоптери Airbus H125 від французької компанії Airbus Helicopters для ДПСУ (Державної прикордонної служби України), прибули до Львова.