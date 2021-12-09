Це останні з 10 повітряних суден, які французька компанія передала Україні за угодою з МВС. Гелікоптери H145 мають бортові номери 07 та 10 "синій", а тимчасова реєстрація – D-HBKR та D-HBKI.

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Гелікоптери поставлені у новій модифікації Н145 D3 – з п'ятьма лопатями несучого гвинта та збільшеним корисним навантаженням.

Зауважимо, Україна уклала договір з французькою компанією Airbus Helicopters 2018 року. Домовленості передбачають постачання 55 гелікоптерів у межах проєкту "Система єдиної авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС". Сума угоди складає 551 мільйон євро. Загалом Україні мають передати:

24 одиниці Н125 для Державної прикордонної служби України;

10 одиниць Н145 для Національної поліції України;

21 одиницю Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України.