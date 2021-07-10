Зауважимо, що це четвертий гелікоптер Airbus, який отримали нацгвардійці для виконання бойових завдань. Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков.

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Які завдання виконують гелікоптери Airbus в Україні

"Нацгвардія вже у своєму арсеналі 4 сучасні французькі повітряні судна. Їхні пілоти пройшли теоретичне і практичне навчання за кордоном", – підкреслив міністр.

За його словами, ці вертольоти виконують завдання з цивільного захисту на території України. Їх, зокрема, використовують для:

оперативного переміщення нацгвардійців на великі відстані;

виконання визначених завдань;

евакуації хворих та поранених;

пошуково-рятувальних заходів.



Поповнення в арсеналі нацгвардійців / Фото МВС

Подробиці про контракт з Airbus

Україна уклала з французькою компанією контракт на поставку 55 вертольотів. Згідно з домовленостями, до кінця 2021 року загалом ми отримаємо 28 гелікоптерів.

Довідка. Всього Україна вже отримала від Airbus 14 гелікоптерів. Для прикордонників – 2 типу Н125, для рятувальників – 6 типу Н225, для Нацполіції – 2 типу Н145 й 4 типу Н225.

Раніше Аваков наголошував, що єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту українського МВС стане третьою за потужністю у Європі після Франції та Німеччини.

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