Заметим, что это четвертый вертолет Airbus, который получили нацгвардейцы для выполнения боевых задач. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.
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Какие задачи выполняют вертолеты Airbus
"Нацгвардия уже в своем арсенале 4 современные французские воздушные суда. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом", – подчеркнул министр.
По его словам, эти вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. Их, в частности, используют для:
- оперативного перемещения нацгвардейцов на большие расстояния;
- выполнения определенных задач;
- эвакуации больных и раненых;
- поисково-спасательных мероприятий.
Пополнение в арсенале нацгвардейцов / Фото МВД
Подробности о контракте с Airbus
Украина заключила с французской компанией контракт на поставку 55 вертолетов. Согласно договоренностям, до конца 2021 в целом мы получим 28 вертолетов.
Ранее Аваков отмечал, что единая система авиационной безопасности и защиты украинского МВД станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии.
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