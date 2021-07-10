Заметим, что это четвертый вертолет Airbus, который получили нацгвардейцы для выполнения боевых задач. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Примечательно Турецкий беспилотник с украинским двигателем побил рекорд высоты: видео

Какие задачи выполняют вертолеты Airbus

"Нацгвардия уже в своем арсенале 4 современные французские воздушные суда. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом", – подчеркнул министр.

По его словам, эти вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. Их, в частности, используют для:

  • оперативного перемещения нацгвардейцов на большие расстояния;
  • выполнения определенных задач;
  • эвакуации больных и раненых;
  • поисково-спасательных мероприятий.

Airbus для Національної гвардії України
Пополнение в арсенале нацгвардейцов / Фото МВД

Подробности о контракте с Airbus

Украина заключила с французской компанией контракт на поставку 55 вертолетов. Согласно договоренностям, до конца 2021 в целом мы получим 28 вертолетов.

Ранее Аваков отмечал, что единая система авиационной безопасности и защиты украинского МВД станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии.

Украина получила новый вертолет от Airbus: смотрите видео