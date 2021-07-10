Заметим, что это четвертый вертолет Airbus, который получили нацгвардейцы для выполнения боевых задач. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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Какие задачи выполняют вертолеты Airbus

"Нацгвардия уже в своем арсенале 4 современные французские воздушные суда. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом", – подчеркнул министр.

По его словам, эти вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. Их, в частности, используют для:

оперативного перемещения нацгвардейцов на большие расстояния;

выполнения определенных задач;

эвакуации больных и раненых;

поисково-спасательных мероприятий.



Пополнение в арсенале нацгвардейцов / Фото МВД

Подробности о контракте с Airbus

Украина заключила с французской компанией контракт на поставку 55 вертолетов. Согласно договоренностям, до конца 2021 в целом мы получим 28 вертолетов.

Справка. Всего Украина уже получила от Airbus 14 вертолетов. Для пограничников – 2 типа Н125, для спасателей – 6 типа Н225, для Нацполиции – 2 типа Н145 и 4 типа Н225.

Ранее Аваков отмечал, что единая система авиационной безопасности и защиты украинского МВД станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии.

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