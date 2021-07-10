Akinci досягнув найбільшої висоти, якої коли-небудь вдавалося досягти літакам, виготовленим у Туреччині. Мовиться про 11 595 метри.
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Вперше таку висоту підкорив літак національної розробки,
– мовиться у повідомленні компанії Bayraktar.
Зауважимо, що під час цього тренувального польоту безпілотник Akinci пробув у повітрі 25 годин 46 хвилин. Загалом він подолав у повітрі 7507 кілометрів.
Akinci піднявся на рекордну висоту: дивіться відео
БAkinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. Станом на сьогодні він вже налітав вже 347 годин 28 хвилин у ході 870 випробувальних та навчальних польотів.
Безпілотник нового покоління Akinci: що відомо
Це один із перших проєктів спільного підприємства, створеного "Укрспецекспортом" та турецьким підприємством Baykar Defence.
Основні характеристики:
- розмах крил – 20 метрів;
- довжина – 12,3 метра;
- максимальна злітна вага – 5 500 кілограмів;
- максимальна висота польоту – 12 000 метрів;
- робоча висота польоту – 9 000 метрів;
- тривалість польоту – понад 24 години.