До кінця 2021 року авіація Нацгвардії має поповнитись ще 4 такими гелікоптерами. Це – проєкт у рамках розбудови Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України.
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"Станом сьогодні Нацгвардія вже має у своєму арсеналі 3 сучасні повітряні судна", – підкреслив командувач НГУ, генерал-полковник Микола Балан.
За словами генерал-полковника, пілоти цих гелікоптерів вже пройшли теоретичне і практичне навчання у своїх колег у Франції.
Новий Airbus для Нацгвардії / Фото Нацгвардії
Балан додав, що Нацгвардія має намір розширити парк до 12 гелікоптерів. Їх використовуватимуть для оперативного переміщення особового складу на великі відстані.
Мовиться про:
- виконання визначених завдань;
- евакуація хворих та поранених;
- здійснення пошуково-рятувальних заходів.
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Надсучасні гелікоптери для України
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС стане третьою за потужністю у Європі після Франції та Німеччини.
Українські рятувальники, гвардійці та поліцейські одними з перших використовуватимуть надсучасні гелікоптери,
– підкреслив він.
Й зауважив, що цей проєкт демонструє ефективну співпрацю між ЄС та Україною, а також величезний стрибок у технічному забезпеченні підрозділів МВС.