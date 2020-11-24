Був заселеним? NASA знайшло на Марсі сліди повені біблійних масштабів
Марсохід NASA Curiosity виявив ознаки стародавньої повені біблійних масштабів на Марсі. Вважають, що вона почалася від удару астероїда, який змінив клімат на планеті.
Окрім кількох суперсолених підземних озер, сучасний Марс – це пустеля. Але так було не завжди – десятиліття спостережень виявили залишки висохлих річок, озер і навіть океанів, пише New Atlas.
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Марсохід Curiosity протягом 8 років досліджував місце, відоме як кратер Гейла. Дослідники з Університету штату Джексон, Корнелла, Лабораторії реактивного руху і Гавайського університету виявили відкладення, які вказують на те, що близько 4 мільярдів років тому там відбулися мегапаводки.
Чому це вражає?
Вчені вперше визначили мегапаводки, використовуючи докладні седиментологічні дані, отримані марсоходом Curiosity. Відкладення, залишені після мегапаводків, які раніше не були ідентифіковані за допомогою даних орбітального апарату.
Що могло викликати таку сильну повінь?
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Ранній Марс був надзвичайно активною планетою з геологічної точки зору. На планеті були умови, необхідні для підтримки наявності рідкої води на поверхні – а на планеті, де є вода, є і життя. Чи був Марс заселений? На це питання допоможе відповісти наступний марсохід Perseverance,
– підсумував співавтор дослідження Альберто Дж. Фейрен.
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