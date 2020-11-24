Марсохід NASA Curiosity виявив ознаки стародавньої повені біблійних масштабів на Марсі. Вважають, що вона почалася від удару астероїда, який змінив клімат на планеті.

Окрім кількох суперсолених підземних озер, сучасний Марс – це пустеля. Але так було не завжди – десятиліття спостережень виявили залишки висохлих річок, озер і навіть океанів, пише New Atlas.

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Марсохід Curiosity протягом 8 років досліджував місце, відоме як кратер Гейла. Дослідники з Університету штату Джексон, Корнелла, Лабораторії реактивного руху і Гавайського університету виявили відкладення, які вказують на те, що близько 4 мільярдів років тому там відбулися мегапаводки.

Серія симетричних гравійних хребтів виглядає як "антидюни" – осадові структури, які на Землі утворюються під дуже швидко проточною водою. Команда встановила, що гребені між хребтами були утворені паводковими водами глибиною щонайменше 24 метри та рухаються зі швидкістю понад 10 метрів на секунду.

Чому це вражає?

Вчені вперше визначили мегапаводки, використовуючи докладні седиментологічні дані, отримані марсоходом Curiosity. Відкладення, залишені після мегапаводків, які раніше не були ідентифіковані за допомогою даних орбітального апарату.

Що могло викликати таку сильну повінь?

Дослідники вважають, що найбільш імовірним поясненням є потужне зіткнення астероїда, яке розтопило б значну частину льоду, який покривав Марс. Це призвело б до викиду величезної кількості водяної пари, вуглекислого газу та метану в атмосферу, внаслідок чого клімат став теплішим і вологішим. Так, на планеті почався б проливний дощ, який і викликав раптові повені в нижніх регіонах кратера Гейла.

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Ранній Марс був надзвичайно активною планетою з геологічної точки зору. На планеті були умови, необхідні для підтримки наявності рідкої води на поверхні – а на планеті, де є вода, є і життя. Чи був Марс заселений? На це питання допоможе відповісти наступний марсохід Perseverance,

– підсумував співавтор дослідження Альберто Дж. Фейрен.