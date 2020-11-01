Група астрономів завершила масштабну зйомку центральної опуклості Чумацького Шляху, яка дозволила сфотографувати відбитки понад 250 мільйонів зірок. Це можливість по-новому поглянути на історію створення нашої галактики.

Дослідження проводилося за участі групи астрономів обсерваторії Серро Тололо в Чилі. На основі цих даних вдалося отримати масштабоване кольорове композитне зображення розміром 50 000 x 25 000 пікселів, що дало можливість в найтонших деталях відчути велич нашої галактики, пише National Science Foundation.

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Як це було?

Дослідження проводилося за допомогою камери Dark Energy Matter Camera (DECam), встановленої на 4-метровому телескопі. Спостереження проводилося в ультрафіолетовому, оптичному та інфрачервоному діапазонах електромагнітного спектра.

Астрономи також провели хімічний аналіз 70 тисяч з 250 мільйонів зафіксованих в ході зйомки зірок: вони були розкидані нічним небом, розміри якого приблизно в 1 000 разів перевищують розміри повного Місяця.

Було виявлено, що зірки, розташовані поблизу галактичного центру, мають подібний склад – це дозволяє припустити, що вони утворилися приблизно в один і той самий час.

Центральна частина галактики Чумацький Шлях / Фото NOIRLab / DOE / NSF / AURA / STScI, У. Кларксон (UM-Dearborn), К. Джонсон (STScI) і М. Річ (UCLA) / E .Славік.

Багато інших спіральних галактик виглядають як Чумацький Шлях і мають схожі опуклості. Тож якщо ми зможемо зрозуміти, як Чумацький Шлях утворював свої опуклості, то у нас буде гарне уявлення про те, як це відбувається в інших галактиках, – прокоментував співкерівник дослідження Крістіан Джонсон.