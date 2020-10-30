В Америці випробовують тканину, яка може виявляти присутність бактерії та сигналізувати про це зміною кольору. Так, незабаром можуть з'явитися новітні респіраторні маски, які вчасно виявлятимуть присутність нового вірусу та попереджатимуть користувача, що її потрібно замінити.

В Університеті Співдружності штату Вірджинія тестують нові способи реалізації маски N95 та спеціальних серветок, які реагуватимуть на віруси або збудники, змінюючи забарвлення. Такого результату хочуть досягти шляхом прядіння рідких кристалів у волокна, які змінюють колір при різних температурах. пише phys.org.

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Над розробкою працюють студенти на чолі з Крістіною Тан – доктор філософії та доцент кафедри хімічної та біологічної техніки.

Як це працює?

Ефект зміни кольору досягається шляхом обертання рідких кристалів у волокнах. Ці "розумні тканини" виготовляються з м'яких, легких та еластичних матеріалів. Вони можуть бути застосовані для маскування, створення датчиків та пристроїв або використані в одязі (камуфляж). Неткані нановолокна схожі на волокна в багаторазових сумках для покупок. Вчені запевняють, що їх можна легко виробляти в масових об'ємах.

На відео з мікроскопією поляризованого світла ви можете побачити волокно, виготовлене з полівінілпіролідону та рідкокристалічної композиції, що при нагріванні змінюється від оранжевого до синього. Ми любимо думати про те, як ми можемо додати функцій цим матеріалам, – сказала дослідниця.

У своєму дослідженні щодо розуміння фундаментальних властивостей цих матеріалів Тан випробовує, як виготовляти термохромні волокна, шляхом включення рідкокристалічних складів в електропрядіння нановолокна.