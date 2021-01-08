Впродовж 2021 року в Україні працюватимуть над створенням Агентства оборонних технологій. Воно сприятиме розробці перспективних зразків збройної військової техніки.

Міністерство стратегічної промисловості планує об’єднатися з "Лігою оборонних підприємств". Головна мета – створення сприятливих умов як для державних, так і приватних компаній, пише Український мілітарний портал.

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Агентство оборонних технологій: що відомо? Для створення Агентства оборонних технологій залучать Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки, Секції прикладних наук Національної академії наук та інших наукових закладів. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський відзначив, що прообразом для створення агенції стало управління Міністерства оборони США – DARPA.