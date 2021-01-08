На зразок DARPA: в Україні створять Агентство оборонних технологій – деталі
Впродовж 2021 року в Україні працюватимуть над створенням Агентства оборонних технологій. Воно сприятиме розробці перспективних зразків збройної військової техніки.
Міністерство стратегічної промисловості планує об’єднатися з "Лігою оборонних підприємств". Головна мета – створення сприятливих умов як для державних, так і приватних компаній, пише Український мілітарний портал.
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DARPAАгентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США. Воно відповідає за розробку інноваційних технологій. Головним завданням агентства є збереження технологічної переваги збройних сил США.
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