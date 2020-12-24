На Андріївському узвозі у Києві хочуть облаштувати новий арт-сквер – на перетині з вулицею Боричів Тік. Його назвуть на честь оперного співака Василя Сліпака, який загинув, захищаючи Україну.

Попередньо відкриття заплановане на 29 червня 2021 року, у п'яту річниці загибелі героя, про це повідомляє видання БЖ.

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Як виглядатиме сквер

Він матиме 2 входи та виходи, невелику сцену, а також амфітеатр. Наявність вільного простору дозволить проводити там різноманітні заходи.

За амфітеатром спорудять звукоізоляційну стіну, а над ним буде накриття. Також встановлять сонячні панелі та забезпечать проїзд для пожежних машин.



Майбутній арт-сквер імені Василя Сліпака / Фото проєкту "Українська історія в камені"

Біля сцени облаштують скульптурну композицію Василя Сліпака, виконану з бронзи і світлого граніту. Збір грошей на її реалізацію розпочнуть вже найближчим часом.

Над скульптурою працювали Віктор та Богдан Рябови. До слова, її відтворять у повний зріст співака – приблизно 190 сантиметрів.



У сквері облаштують скульптуру Сліпака / Фото проєкту "Українська історія в камені"

Що відомо про Василя Сліпака

Він був одним із найкращих баритонів світу. Коли почалася російсько-українська війна, поїхав добровольцем на Донбас. Брав участь у боях біля Донецького аеропорту та Авдіївки.

Загинув влітку 2016 року від снайперської кулі поблизу Луганського. На фронті Сліпак був відомим під позивним "Міф" – скорочено від Мефістофеля, персонажа улюбленої опери "Фауст", роль якого він неодноразово виконував.