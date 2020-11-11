Засновник Microsoft Білл Гейтс передбачив стрімкий розвиток відеоконференцій 25 років тому. Сьогодні підприємець впевнений, що після пандемії світова спільнота більше ніколи не повернеться до тієї кількості ділових поїздок, яка була до 2020 року.

У своїй книзі "Дорога в майбутнє", яка вийшла у 1995 році, Гейтс написав, що невеликі відеокамери, прикріплені до персональних комп'ютерів або телевізорів, дозволять нам комунікувати й мати набагато вищу якість зображення і звуку за нижчими цінами", розповідає Inc.com.

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Неймовірно, але всесвітній локдаун продемонстрував, що передбачення Гейтса було напрочуд влучним та правдивим. На саміті GeekWire Тодд Бішоп запитав мільярдера, з чим людство матиме справу далі та як світова коронакриза вплине на майбутнє бізнесу.

Невже через два або три роки кількість ділових поїздок скоротиться на 50 відсотків? Цілком можливо. Раніше вважалося: якщо ви продавець і телефонуєте клієнтам, аби запропонувати свою послугу, це несерйозно. Але тепер цифрове підключення сприймається обома сторонами набагато простішим та ефективнішим, – відзначає Гейтс.

Засновник Microsoft підкреслив, що за 2020 рік людству довелося досягти такого прогресу, на який у звичайних умовах могло піти близько 12 років. Ба більше, надалі програмне забезпечення для спільної роботи буде стрімко розвиватися, ставати потужнішим та інноваційнішим. Впровадження спільного режиму

Підприємець щотижня залишає відгуки та пропозиції розробникам Microsoft Teams, як наслідок – сервіс регулярно поліпшується. Прикладом може слугувати впровадження спільного режиму.

Together mode Технологія сегментації на базі штучного інтелекту створює відчуття, ніби учасники відеозустрічі перебувають в одній кімнаті. Дана система може бути застосована для зборів, на яких говорять кілька людей, наприклад, для мозкового штурму або круглого столу, оскільки дозволяє зосередитися на обличчях та мові тіла, тим самим полегшуючи розуміння невербальних сигналів.

Пристрої для відеоконференцій змінюватимуться

Наше поле зору вражає. Ідея, що все добре на маленькому екрані – тут не працює.

Гейтс переконаний: у майбутньому можна очікувати, що екрани займатимуть цілу стіну, а люди застосовуватимуть окуляри віртуальної реальності, аби максимально розширити поле зору.