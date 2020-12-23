На Центральному автовокзалі у Києві тривають масштабні роботи з модернізації та реконструкції. Розробники проєкту показали, яким буде інтер’єр другого поверху. Про це повідомляють у "Київпассервісі".

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Модернізація другого поверху: що передбачено?

Незабаром другий поверх переобладнають, внаслідок чого простір стане комфортнішим для очікування рейсів. Дизайнери та проєктувальники розробили для пасажирів: