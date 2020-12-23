Який вигляд матиме Центральний автовокзал у Києві після модернізації: проєкт
Стало відомо, як виглядатиме Центральний автовокзал у Києві на Деміївській площі після реконструкції. Проєкт передбачає підвищення комфорту пасажирів шляхом застосування новітніх технологій.
- зону для очікування рейсів;
- касову зону;
- зону фудкорту.
Ми регулярно будемо відкривати нові секрети проєкту глобальної модернізації Центрального автовокзалу Києва,
– зазначають у "Київпассервісі".
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