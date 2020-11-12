Все починається з нуля: 15 фото щойно заснованих компаній, які стали мегакорпораціями
Кожна успішна світова корпорація, акції якої наразі коштують мільйони чи мільярди доларів, має власну історію заснування, сповнену спроб та провалів. Жоден бізнес, заснований без залучення космічних стартових капіталів, не починався в офісах нью-йоркських хмарочосів. Початківцям у сфері товарів та послуг не вдалося відкрити свої мережі по всьому світу за лічені дні.
Те, що з часом стало величним, колись починалося з нуля
Сьогодні складно зустріти людину, яка не знає, що таке Microsoft, Zara або Pepsi. Ці корпорації входять до рейтингу найдорожчих брендів за версією Forbes. Засновники цих компаній – доларові мільярдери, які очолюють список найбагатших людей світу. Їх офіси – масштабні будівлі, розташовані у центральних куточках світу, торгові точки відкриваються з шаленою частотою, а продукцію, яку вони виробляють, використовує кожен з нас.
Інновації 24 підготували добірку рідкісних фото успішних корпорацій, які були зроблені у перші дні їх заснування.
1. Nintendo, 1889
Nintendo / Фото City of Kyoto
Nintendo Co., Ltd – це японська багатонаціональна компанія споживчої електроніки, один з найбільших у світі розробників відеоігор. Заснована Фусадзіро Ямауті, який започаткував виробництво гральних карт. Компанія створила і випустила культові Mario, The legend of Zelda і Pokemon.
2. Amazon, 1999
Джефф Безос, Amazon / Фото mechrec
Amazon.com – американська компанія, найбільша у світі на ринках платформ електронної комерції та публічно-хмарних обчислень за виторгом і ринковою капіталізацією. Один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту. У 2019 році компанія стала найдорожчою у світі, обійшовши Microsoft: її ціна склала 797 мільярдів доларів.
3. Pepsi, 1915
PepsiCo / Фото pepsicva
PepsiCo – американська компанія, що виробляє славнозвісний безалкогольний прохолодний напій. Основний конкурент "Coca-Cola". Вперше напій було виготовлено у 1890-х роках в Нью-Берні (Північна Кароліна) фармацевтом Калебом Бредхемом. За однією з версій назва походить від слова диспепсія. За іншою – від пепсину, речовини, що міститься в Pepsi.
4. Samsung, 1938
Samsung Electronics / Фото Wikipedia
Samsung Electronics – південнокорейська корпорація, виробник електроніки зі штаб-квартирою в Сеулі. Корпоративний девіз корпорації: "Надихни світ, створи своє майбутнє". Samsung Electronics регулярно посідає передові позиції у "зеленому" рейтингу виробників електроніки, який публікує Greenpeace.
5. H&M, 1947
Hennes / Фото hm.com
H&M (Hennes & Mauritz AB) – шведський виробник одягу та косметики. "Візитівкою" бренду є те, що компанія щорічно практикує співпрацю з відомими світовими дизайнерами. Колаборації особливо популярні, адже покупець отримує одяг від відомого дизайнера за невисокою ціною. Компанія нараховує понад 4000 магазинів по всьому світу. У 2018 році компанія відкрила свої перші магазини у київських ТРЦ: Lavina mall, Rivermall, Dream Town та Sky mall.
6. Disneyland, 1955
Disneyland / Фото Disneyland
Disneyland – популярний і високоприбутковий стилістичний парк розваг компанії "Walt Disney" у місті Анагаймі (США, Каліфорнія). Автор ідеї Волт Дісней прагнув створити простір, в якому був би відтворений світ мультфільмів і казок, де буде цікаво усім. "Діснейленд" відвідують в середньому 13,3 мільйона осіб. Площа парку – 34,4 гектара.
7. Starbucks, 1971
Starbucks / Фото Starbucks
Starbucks Corporation – найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування зі штаб-квартирою у Сіетлі, штат Вашингтон. Кав'ярні розташовані у 55 країнах світу. У мережі продаються передусім свіжозварена кава, гарячі кавові напої на основі еспресо, кавові боби, салати, канапки тощо. У Старбакс також можна придбати чашки, подарункові книжки, звукозаписи та фільми, а в продуктових магазинах — фірмове морозиво та каву.
8. Zara, 1975
Zara / Фото Inditex
Zara – провідна торгова мережа групи компаній Inditex іспанського магната Амансіо Ортеги. Він є власником Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Lefties і Bershka. Головний офіс розташований в Ла-Корунья, Іспанія. Директор будинку моди Louis Vuitton Даніель П'є описав Zara як "можливо, найбільш інноваційну та нищівну роздрібну мережу у світі". CNN вважає бренд "Іспанською історією успіху".
9. Mcdonald’s, 1940
McDonald's / legoflife
McDonald's Corporation – американська компанія. За підсумками 2010 року посіла друге місце за кількістю ресторанів у світі після "Subway". У 2020 році увійшла до рейтингу топ-10 кращих брендів світу. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго, США. На 2019 рік у 20 містах та двох селах України діє 93 ресторани.
10. Suzuki, 1909
Suzuki / Фото Suzuki
Suzuki Motor Corporation – японська машинобудівна компанія, заснована в 1909 році. Штаб-квартира у місті Хамамацу, префектура Сідзуока.
11. Tiffany & Company, 1837
Tiffany & Co. / Wiki
Tiffany & Co. – ювелірна транснаціональна компанія, заснована в 1837 році. Компанія продає ювелірні вироби, фарфор, кришталь, парфумерію, аксесуари тощо. Tiffany & Co. позиціює себе як арбітра смаку і стилю. Наразі належить компанії LVMH. Перший магазин розташований на Манхеттені, де проходили зйомки фільму "Сніданок у Тіффані" (1961).
12. Microsoft, 1975
Microsoft / Фото Microsoft
Microsoft Corporation – найбільша у світі компанія-виробник програмного забезпечення. Головний офіс розташований в Редмонді, штат Вашингтон. Виробляє широкий набір програмних і апаратних продуктів: операційна система Microsoft Windows, веббраузер Internet Explorer, пакет офісних програм Microsoft Office, інструментарій розробника Visual Studio.
13. Adidas, 1949
Adidas / Фото Adidas
Adidas – німецька компанія, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів. Заснована в 1924 році братами Дасслерами як "Dassler". Згодом вони розірвали відносини й утворили власні компанії. Adidas походить від перших трьох літер прізвиська "Adi" і перших трьох літер прізвища засновника фірми Адольфа Дасслера (Adolf Dassler). Старший брат Рудольф Дасслер назвав свою фірму за таким самим принципом – Rudа, а потім перейменував її в Puma. Вираз "All Day I Dream About Sport" (цілий день я мрію про спорт), який колись вважався справжнім походженням назви, з'явився пізніше.
14. Harley-Davidson, 1903
Harley-Davidson / Фото Harley-Davidson
Harley-Davidson Motor Company – американський виробник мотоциклів та сертифікований постачальник продукції військового призначення для Збройних сил США. Базується в місті Мілуокі, штат Вісконсін. Особливість маркетингової політики Harley – створення спільноти людей, відданих саме цьому бренду. Компанія також випускає одяг, взуття, меблі, посуд під культовою маркою, що дозволяє створити своєрідний стиль життя від Harley. Також кожен власник мотоцикла Harley-Davidson має можливість вступити до спільноти Harley Owners Group.
15. Walmart (Walton's), 1962
Walmart / Фото Wikicommons
Walmart – найбільша у світі торгова мережа гуртової та роздрібної торгівлі. Штаб-квартира розташована в Бентонвіллі, штат Арканзас.
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