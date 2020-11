Кожна успішна світова корпорація, акції якої наразі коштують мільйони чи мільярди доларів, має власну історію заснування, сповнену спроб та провалів. Жоден бізнес, заснований без залучення космічних стартових капіталів, не починався в офісах нью-йоркських хмарочосів. Початківцям у сфері товарів та послуг не вдалося відкрити свої мережі по всьому світу за лічені дні.

Те, що з часом стало величним, колись починалося з нуля

Сьогодні складно зустріти людину, яка не знає, що таке Microsoft, Zara або Pepsi. Ці корпорації входять до рейтингу найдорожчих брендів за версією Forbes. Засновники цих компаній – доларові мільярдери, які очолюють список найбагатших людей світу. Їх офіси – масштабні будівлі, розташовані у центральних куточках світу, торгові точки відкриваються з шаленою частотою, а продукцію, яку вони виробляють, використовує кожен з нас.

Згадайте, скільки ресторанів швидкого харчування McDonald's у вашому місті, хто з ваших друзів користується технікою від Samsung та як часто ви зустрічаєте перехожих у спортивних костюмах Adidas.

Інновації 24 підготували добірку рідкісних фото успішних корпорацій, які були зроблені у перші дні їх заснування.

1. Nintendo, 1889

Nintendo / Фото City of Kyoto

Nintendo Co., Ltd – це японська багатонаціональна компанія споживчої електроніки, один з найбільших у світі розробників відеоігор. Заснована Фусадзіро Ямауті, який започаткував виробництво гральних карт. Компанія створила і випустила культові Mario, The legend of Zelda і Pokemon.

2. Amazon, 1999

Джефф Безос, Amazon / Фото mechrec

Amazon.com – американська компанія, найбільша у світі на ринках платформ електронної комерції та публічно-хмарних обчислень за виторгом і ринковою капіталізацією. Один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту. У 2019 році компанія стала найдорожчою у світі, обійшовши Microsoft: її ціна склала 797 мільярдів доларів.

3. Pepsi, 1915

PepsiCo / Фото pepsicva

PepsiCo – американська компанія, що виробляє славнозвісний безалкогольний прохолодний напій. Основний конкурент "Coca-Cola". Вперше напій було виготовлено у 1890-х роках в Нью-Берні (Північна Кароліна) фармацевтом Калебом Бредхемом. За однією з версій назва походить від слова диспепсія. За іншою – від пепсину, речовини, що міститься в Pepsi.

4. Samsung, 1938

Samsung Electronics / Фото Wikipedia

Samsung Electronics – південнокорейська корпорація, виробник електроніки зі штаб-квартирою в Сеулі. Корпоративний девіз корпорації: "Надихни світ, створи своє майбутнє". Samsung Electronics регулярно посідає передові позиції у "зеленому" рейтингу виробників електроніки, який публікує Greenpeace.

5. H&M, 1947

Hennes / Фото hm.com

H&M (Hennes & Mauritz AB) – шведський виробник одягу та косметики. "Візитівкою" бренду є те, що компанія щорічно практикує співпрацю з відомими світовими дизайнерами. Колаборації особливо популярні, адже покупець отримує одяг від відомого дизайнера за невисокою ціною. Компанія нараховує понад 4000 магазинів по всьому світу. У 2018 році компанія відкрила свої перші магазини у київських ТРЦ: Lavina mall, Rivermall, Dream Town та Sky mall.

6. Disneyland, 1955

Disneyland / Фото Disneyland

Disneyland – популярний і високоприбутковий стилістичний парк розваг компанії "Walt Disney" у місті Анагаймі (США, Каліфорнія). Автор ідеї Волт Дісней прагнув створити простір, в якому був би відтворений світ мультфільмів і казок, де буде цікаво усім. "Діснейленд" відвідують в середньому 13,3 мільйона осіб. Площа парку – 34,4 гектара.

7. Starbucks, 1971

Starbucks / Фото Starbucks

Starbucks Corporation – найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування зі штаб-квартирою у Сіетлі, штат Вашингтон. Кав'ярні розташовані у 55 країнах світу. У мережі продаються передусім свіжозварена кава, гарячі кавові напої на основі еспресо, кавові боби, салати, канапки тощо. У Старбакс також можна придбати чашки, подарункові книжки, звукозаписи та фільми, а в продуктових магазинах — фірмове морозиво та каву.

8. Zara, 1975

Zara / Фото Inditex

Zara – провідна торгова мережа групи компаній Inditex іспанського магната Амансіо Ортеги. Він є власником Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Lefties і Bershka. Головний офіс розташований в Ла-Корунья, Іспанія. Директор будинку моди Louis Vuitton Даніель П'є описав Zara як "можливо, найбільш інноваційну та нищівну роздрібну мережу у світі". CNN вважає бренд "Іспанською історією успіху".

9. Mcdonald’s, 1940

McDonald's / legoflife

McDonald's Corporation – американська компанія. За підсумками 2010 року посіла друге місце за кількістю ресторанів у світі після "Subway". У 2020 році увійшла до рейтингу топ-10 кращих брендів світу. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго, США. На 2019 рік у 20 містах та двох селах України діє 93 ресторани.

10. Suzuki, 1909

Suzuki / Фото Suzuki

Suzuki Motor Corporation – японська машинобудівна компанія, заснована в 1909 році. Штаб-квартира у місті Хамамацу, префектура Сідзуока.

11. Tiffany & Company, 1837

Tiffany & Co. / Wiki

Tiffany & Co. – ювелірна транснаціональна компанія, заснована в 1837 році. Компанія продає ювелірні вироби, фарфор, кришталь, парфумерію, аксесуари тощо. Tiffany & Co. позиціює себе як арбітра смаку і стилю. Наразі належить компанії LVMH. Перший магазин розташований на Манхеттені, де проходили зйомки фільму "Сніданок у Тіффані" (1961).

12. Microsoft, 1975

Microsoft / Фото Microsoft

Microsoft Corporation – найбільша у світі компанія-виробник програмного забезпечення. Головний офіс розташований в Редмонді, штат Вашингтон. Виробляє широкий набір програмних і апаратних продуктів: операційна система Microsoft Windows, веббраузер Internet Explorer, пакет офісних програм Microsoft Office, інструментарій розробника Visual Studio.

13. Adidas, 1949

Adidas / Фото Adidas

Adidas – німецька компанія, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів. Заснована в 1924 році братами Дасслерами як "Dassler". Згодом вони розірвали відносини й утворили власні компанії. Adidas походить від перших трьох літер прізвиська "Adi" і перших трьох літер прізвища засновника фірми Адольфа Дасслера (Adolf Dassler). Старший брат Рудольф Дасслер назвав свою фірму за таким самим принципом – Rudа, а потім перейменував її в Puma. Вираз "All Day I Dream About Sport" (цілий день я мрію про спорт), який колись вважався справжнім походженням назви, з'явився пізніше.

14. Harley-Davidson, 1903

Harley-Davidson / Фото Harley-Davidson

Harley-Davidson Motor Company – американський виробник мотоциклів та сертифікований постачальник продукції військового призначення для Збройних сил США. Базується в місті Мілуокі, штат Вісконсін. Особливість маркетингової політики Harley – створення спільноти людей, відданих саме цьому бренду. Компанія також випускає одяг, взуття, меблі, посуд під культовою маркою, що дозволяє створити своєрідний стиль життя від Harley. Також кожен власник мотоцикла Harley-Davidson має можливість вступити до спільноти Harley Owners Group.

15. Walmart (Walton's), 1962

Walmart / Фото Wikicommons

Walmart – найбільша у світі торгова мережа гуртової та роздрібної торгівлі. Штаб-квартира розташована в Бентонвіллі, штат Арканзас.