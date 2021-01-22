Латвія передала ЗСУ медичні автомобілі: деталі
Латвія передала Україні 7 медичних автомобілів Snatch Land Rover для потреб Збройних Сил. Головна мета – сприяння посиленню спроможностей військово-медичного забезпечення країни.
Церемонія передачі відбулася у місті Лієлварде. Захід відбувся за участю Міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса та Посла України в Латвії Олександра Міщенка. Про це повідомляє Посольство України в Латвії.
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Латвія повинна продовжувати допомагати Україні у всьому, чим ми можемо бути корисні в сьогоднішніх умовах, адже Україна є нашим близьким партнером у військовому співробітництві,
– підкреслив міністр оборони Артіс Пабрікс.
Латвія передала ЗСУ 7 медичних автомобілів / Фото Національні збройні сили Латвії
Олександр Міщенко відзначив, що наша держава високо цінує підтримку Латвії в боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет України. Крім того, сторони обговорили:
- майбутню співпрацю в напрямку розвитку міждержавної взаємодії;
- важливість політичної підтримки України в євроатлантичних спрямуваннях;
- питання безпеки на Європейському континенті;
- реформування ЗСУ за стандартами НАТО.
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Що відомо про машини
Snatch Land Rover – легкоброньований автомобіль, розроблений у Великій Британії для здійснення патрулювання під час загострення у Північній Ірландії. Є воєнізованою версією цивільного позашляховика Land Rover Defender. Бронеавтомобілі брали участь у численних військових операціях Збройних сил Об’єднаного Королівства Велика Британія по всьому світу.
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