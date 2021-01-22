Латвия передала Украине 7 медицинских автомобилей Snatch Land Rover для нужд Вооруженных Сил. Главная цель – содействие усилению возможностей военно-медицинского обеспечения страны.

Церемония передачи состоялась в городе Лиелварде. Мероприятие состоялось при участии Министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и Посла Украины в Латвии Александра Мищенка. Об этом сообщает Посольство Украины в Латвии.

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Латвия должна продолжать помогать Украине во всем, чем мы можем быть полезны в сегодняшних условиях, ведь Украина является нашим близким партнером в военном сотрудничестве,

– подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.



Латвия передала ВСУ 7 медицинских автомобилей / Фото Национальные вооружённые силы Латвии

Александр Мищенко отметил, что наше государство высоко ценит поддержку Латвии в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, стороны обсудили:

будущее сотрудничество в направлении развития межгосударственного взаимодействия;

важность политической поддержки Украины в евроатлантических устремлениях;

вопросы безопасности на Европейском континенте;

реформирования ВСУ по стандартам НАТО.

Добавим, Кабинет министров Латвийской Республики принял решение о направлении 45 тисяч евро на реализацию программы реабилитации в Латвии украинских военных, пострадавших во время российской агрессии против Украины.

Что известно о машинах

Snatch Land Rover – легкобронированный автомобиль, разработанный в Великобритании для осуществления патрулирования во время обострения в Северной Ирландии. Является военизированной версией гражданского внедорожника Land Rover Defender. Бронеавтомобили участвовали в многочисленных военных операциях Вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритания по всему миру.