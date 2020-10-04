Не шкодять довкіллю: в Нідерландах переходять на водневі потяги – відео
Провінція Гронінген у Нідерландах в 2021 році переходить на водневі потяги. Дизельні тягачі планують замінити на розробку французького концерну Alstom.
Відповідне рішення ухвалила адміністрація Гронінгену, повідомляє Railway News.
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Випробування водневих поїздів Coradia iLint, які проводили залізниця Нідерландів на початку 2020 року, дали гарні результати. За даними тестування, вони виявилися на 50% тихішими за своїх дизельних конкурентів.
Час заправки таких тягачів теж менший. Перші водневі потяги запустять на маршруті від Гронігена до Стадсканалу. Їх будуть направляти з Нідерландів до землі Баден-Вюртемберг у сусідній Німеччині.
Водневі потяги Coradia iLint їздитимуть у Нідерландах: відео
Вперше водневий потяг Coradia iLint запустили у Німеччині – сталося це у 2018 році. Розробка належить французькій компанії Alstom. Такий потяг може розвивати швидкість до 140 кілометрів на годину та перевозити 300 людей.
Нідерланди – це друга країна в Європі після Німеччини, де водневий поїзд Alstom зарекомендував себе як унікальне рішення, яке не передбачає шкідливих викидів,
– прокоментував Бернард Бельво, директор Alstom.
Й наголосив: випробування продемонстрували, що водневі потяги є доступним та надійним. До того ж, відповідають тим же ж характеристикам, що й дизельні, та володіють низкою інших переваг.