Провінція Гронінген у Нідерландах в 2021 році переходить на водневі потяги. Дизельні тягачі планують замінити на розробку французького концерну Alstom.

Відповідне рішення ухвалила адміністрація Гронінгену, повідомляє Railway News.

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Випробування водневих поїздів Coradia iLint, які проводили залізниця Нідерландів на початку 2020 року, дали гарні результати. За даними тестування, вони виявилися на 50% тихішими за своїх дизельних конкурентів.

Важливо! Водневі потяги не шкодять навколишньому середовищу, вони не викидають в повітря шкідливих речовин. Адже працюють на водневому паливі, яке спалюється з киснем.

Час заправки таких тягачів теж менший. Перші водневі потяги запустять на маршруті від Гронігена до Стадсканалу. Їх будуть направляти з Нідерландів до землі Баден-Вюртемберг у сусідній Німеччині.

Водневі потяги Coradia iLint їздитимуть у Нідерландах: відео

Вперше водневий потяг Coradia iLint запустили у Німеччині – сталося це у 2018 році. Розробка належить французькій компанії Alstom. Такий потяг може розвивати швидкість до 140 кілометрів на годину та перевозити 300 людей.

Нідерланди – це друга країна в Європі після Німеччини, де водневий поїзд Alstom зарекомендував себе як унікальне рішення, яке не передбачає шкідливих викидів,

– прокоментував Бернард Бельво, директор Alstom.

Й наголосив: випробування продемонстрували, що водневі потяги є доступним та надійним. До того ж, відповідають тим же ж характеристикам, що й дизельні, та володіють низкою інших переваг.