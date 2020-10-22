Китайська компанія CRRC представила надшвидкісний потяг, який може долати до 400 кілометрів на годину. Транспорт обладнаний системою автоматичної зміни ширини колісних пар. Завдяки цьому він може курсувати на коліях різного стандарту.

Поїзд був побудований на заводі CRRC Changchun railway vehicles у Чанчуні, повідомляє Xinhua.

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Він був розроблений, аби зробити зручнішими залізничні перевезення між різними країнами. Адже переважно на міжнародних маршрутах системи залізничних колій відрізняються. Також потяг може працювати при температурах від -50 градусів до 50 градусів за Цельсієм.

Довідка. Наразі у світі є 4 основні стандарти залізничної колії. Коли звичайні поїзди курсують між країнами з різними коліями, їм потрібно замінити свої поїздні відсіки, це вимагає часу та зусиль.

CRRC готова приймати замовлення на спеціальні швидкісні поїзди та навчальну продукцію відповідно до технічних стандартів та експлуатаційних вимог різних регіонів світу.



Надшвидкісний потяг, який автоматично міняє ширину колісних пар / Фото Xinhua



Як виглядає новий надшвидкісний потяг, створений у Китаї / Фото Xinhua



Потяг може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину / Фото Xinhua

Зауважимо, що за останнє десятиліття Китай додав понад 35 000 кілометрів до своєї високошвидкісної залізничної мережі. Її загальна довжина значно перевищує сумарний показник у решті світу разом.

За інформацією, China Railway Corp, у липні 2020 року країна інвестувала близько 10,1 мільярда доларів у залізничні перевезення, збільшившись цей показник на 3,6% у порівнянні з попереднім роком.