У китайській провінції Хубей створили швидкісний вантажний потяг. Його максимальна швидкість сягає 350 кілометрів на годину.

Потяг представили у середу, 23 грудня, у місті Таншань. Над ним працювала компанія CRRC Tangshan Co. Ltd, про це повідомляє Xinhua.

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Розробники стверджують, що цей потяг першим у світі серед вантажних зможе розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину.

Транспорт оснащений 2,9-метровими дверима. Це сприятиме його швидкому завантаженню та розвантаженню. Вантажний відсік можна завантажити до 85%.



Як виглядає швидкісний вантажний потяг у Китаї / Фото Xinhua

Як зауважили у Xinhua, форма локомотива нагадує китайського осетра. Така конструкція допомогла значно знизити ходовий опір.

За даними компанії, під час проєктування та будівництва застосовувались чималий об'єм даних, хмарні технології та генетичні алгоритми. Все це забезпечило реалізацію розумного розподілу навантажень.

Довідка. Компанія CRRC Tangshan Co., Ltd. є одним з найбільших виробників швидкісних поїздів у Китаї.



Місто Таншань також створило Інтелектуальний альянс залізничного транзиту та Центр інновацій та розвитку залізничного транспорту.