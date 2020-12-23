Розганяється до 350 кілометрів: у Китаї показали сучасний вантажний потяг – фото
У китайській провінції Хубей створили швидкісний вантажний потяг. Його максимальна швидкість сягає 350 кілометрів на годину.
Потяг представили у середу, 23 грудня, у місті Таншань. Над ним працювала компанія CRRC Tangshan Co. Ltd, про це повідомляє Xinhua.
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Розробники стверджують, що цей потяг першим у світі серед вантажних зможе розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину.
Транспорт оснащений 2,9-метровими дверима. Це сприятиме його швидкому завантаженню та розвантаженню. Вантажний відсік можна завантажити до 85%.
Як виглядає швидкісний вантажний потяг у Китаї / Фото Xinhua
Як зауважили у Xinhua, форма локомотива нагадує китайського осетра. Така конструкція допомогла значно знизити ходовий опір.
За даними компанії, під час проєктування та будівництва застосовувались чималий об'єм даних, хмарні технології та генетичні алгоритми. Все це забезпечило реалізацію розумного розподілу навантажень.
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