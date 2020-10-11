Перший мультикоптер українського виробництва використовуватимуть у ЗСУ: фото та відео
Перший безпілотник українського виробництва успішно пройшов випробування та допущений до використання в українській армії. Безпілотний авіаційний комплекс Windhover – розробка одеського Науково-виробничого підприємства Spaitech.
Що це таке?
Windhover – перший та єдиний мультироторний безпілотний літальний апарат українського виробництва, що допущений до експлуатації Збройними силами України. Мультикоптер успішно пройшов тестування та підтвердив усі заявлені характеристики. Дрон розроблено з урахуванням сучасних тенденцій щодо забезпечення безпеки громадян, повідомляє Defence Express.
Читайте також: Безпілотник, яким керує штучний інтелект: Boeing провели випробування – відео
Мультикоптер українського виробництва Windhower / Spaitech
Коптер Windhover розроблений для таких цілей:
- патрулювання;
- аеророзвідка;
- картографування місцевості;
- передачі оперативної інформації;
- отримання точних географічних координат у режимі реального часу.
Мультикоптер українського виробництва Windhower / Spaitech
Made in Ukraine
Відзначимо, що мультикоптер виготовлено з матеріалів українського виробництва. Виняток становлять компоненти, які не виробляються в Україні. Підприємство Spaitech прагне залучати до розробки БПЛА найкращих українських фахівців.
Мультикоптер українського виробництва Windhower / Spaitech
Windhover може використовуватися не лише у військовому секторі, а й для проведення наступних операцій:
- контролювання злочинів та громадського порядку;
- пошук підозрюваних, транспортних засобів та майна;
- управління переслідуванням транспортних засобів;
- VIP-захист.
Довідка
Spaitech – науково-виробниче підприємство повного циклу, що базується в Одесі. Компанія успішно працює на ринку України з 2012 року і наразі є провідним розробником і виробником інноваційних безпілотних літальних комплексів з композитних матеріалів.
-
Штучний інтелект на варті безпеки праці: на Ладижинській ТЕС вдвічі знизилися порушення – ДТЕК29 вересня , 18:59
-
Мільярдер Джефф Безос розповів, які люди досягають успіху в бізнесі9 жовтня , 12:50
-
Навіщо в шахті Wi-Fi або як промисловий інтернет речей вперше в Україні "спустився" під землю7 жовтня , 15:05