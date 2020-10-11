Перший безпілотник українського виробництва успішно пройшов випробування та допущений до використання в українській армії. Безпілотний авіаційний комплекс Windhover – розробка одеського Науково-виробничого підприємства Spaitech.

Що це таке?

Windhover – перший та єдиний мультироторний безпілотний літальний апарат українського виробництва, що допущений до експлуатації Збройними силами України. Мультикоптер успішно пройшов тестування та підтвердив усі заявлені характеристики. Дрон розроблено з урахуванням сучасних тенденцій щодо забезпечення безпеки громадян, повідомляє Defence Express.

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Мультикоптер українського виробництва Windhower / Spaitech

Коптер Windhover розроблений для таких цілей:

патрулювання;

аеророзвідка;

картографування місцевості;

передачі оперативної інформації;

отримання точних географічних координат у режимі реального часу.

Розробники зазначають, що партія безпілотників Windhover має бути доставлена до української армії на початку 2021 року.

Мультикоптер українського виробництва Windhower / Spaitech

Made in Ukraine

Відзначимо, що мультикоптер виготовлено з матеріалів українського виробництва. Виняток становлять компоненти, які не виробляються в Україні. Підприємство Spaitech прагне залучати до розробки БПЛА найкращих українських фахівців.

Мультикоптер українського виробництва Windhower / Spaitech

Windhover може використовуватися не лише у військовому секторі, а й для проведення наступних операцій:

контролювання злочинів та громадського порядку;

пошук підозрюваних, транспортних засобів та майна;

управління переслідуванням транспортних засобів;

VIP-захист.

Нагадаємо, безпілотний коптерний комплекс Windhover вперше представили на міжнародній виставці DSEI у Лондоні у 2019 році. БПЛА українського виробництва отримав широку підтримку серед деяких військових та поліцейських департаментів.

Довідка

Spaitech – науково-виробниче підприємство повного циклу, що базується в Одесі. Компанія успішно працює на ринку України з 2012 року і наразі є провідним розробником і виробником інноваційних безпілотних літальних комплексів з композитних матеріалів.