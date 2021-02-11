Їх розділяло 400 кілометрів: 5G-робот "оглянув" пацієнтку у Китаї – подробиці

Джерело:Xinhua
На південному заході Китаю, у місті Лхаса, 5G-робот провів ультразвукове сканування пацієнтки. Особливістю процесу було те, що жінка перебувала за 400 кілометрів.
Пацієнтка потрапила до лікарні у місті Нагчу з післяпологовим набряком. Роботом керували дистанційно – через мережу 5G.
Варте уваги Японці створюють розумні унітази: будуть збирати аналізи та давати поради
Зауважимо, що ультразвукові зображення демонструвалися в реальному часі. У жінки діагностували водянку в серозних порожнинах. Опісля лікарі у Лхасі склали план лікування.
Це ультразвукове дослідження за допомогою 5G-робота вважають першим такого типу, проведеним дистанційно у Тибетському автономному окрузі.
Успішну діагностику вже прокоментував заступник директора лікарні Чень Ху. За його словами, пацієнтку мали намір перевести до лікарні вищого рівня для діагностики.Важливо! Однак, завдяки використанню 5G-робота для дистанційної діагностики, її час значно скоротився. А саме з 2 днів – до всього лише 10 хвилин.
Місцева влада вбачає перспективу у розвитку телемедицину на базі 5G. Мовляв, так мешканці регіону можуть отримати якісніші медичні послуги. Особливо тим, хто живе у віддалених районах.