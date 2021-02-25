Авіаційний стартап Joby Aviation готується до виходу на Нью-Йоркську фондову біржу зі спеціальною компанією Reinvent Technology Partners.

Компанія вже провела понад 1 000 тестових польотів. Joby – це один з найбільш повноцінних і продуманих літаків, які наразі існують.

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Що відомо про аеротаксі

Каліфорнійський стартап працює над електричним літаком VTOL, який розрахований на 5 осіб. Літак може розвивати швидкість до 322 кілометрів за годину. Дальність дії – до 240 кілометрів. Joby використовує шість великих роторів для досягнення вертикального злету та горизонтального крилатого польоту.

Звернення засновника Joby Aviation ДжоБена Бевірта: дивіться відео

Зауважимо, аеротаксі працює настільки тихо, що у презентаційному ролику засновнику та гендиректору Joby Aviation ДжоБену Бевірту не потрібно навіть підвищувати голос.

Чому вважається, що таке аеротаксі – найкраща альтернатива в умовах міста?

Перш за все, значно знижений коефіцієнт шуму. Серед інших переваг – простота електричних силових агрегатів, значно знижене технічне обслуговування та низька вартість електроенергії. Крім того, просте управління польотом також зменшить витрати на підготовку пілотів.

Ба більше, усі ці машини розроблені для того, щоб працювати автономно. Управління здійснюватиметься дистанційно від центрів управління польотом на землі.

Політ електричного повітряного таксі Joby Aviation: відео

Компанія Joby Aviation має величезні виробничі ресурси завдяки мегаугоді з Toyota. Стартап також володіє Uber Elevate, тож має потенціал створити прекрасно інтегровану багаторежимну послугу подорожей з мільйонами вже зареєстрованих користувачів.