Калифорнийский стартап работает над электрическим самолетом VTOL, который рассчитан на 5 человек. Самолет может развивать скорость до 322 километров в час. Дальность действия – до 240 километров. Joby использует шесть крупных роторов для достижения вертикального взлета и горизонтального крылатого полета.
Компания Joby Aviation имеет огромные производственные ресурсы благодаря мега-сделке с Toyota. Стартап также
владеет Uber Elevate, поэтому имеет потенциал создать прекрасно интегрированную многорежимную услугу путешествий с миллионами уже зарегистрированных пользователей.