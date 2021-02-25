Авиационный стартап Joby Aviation готовится к выходу на Нью-Йоркскую фондовую биржу со специальной компанией Reinvent Technology Partners.

Компания уже провела более 1 000 тестовых полетов. Joby – это один из самых полноценных и продуманных самолетов, которые сейчас существуют.

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Что известно об аэротакси

Калифорнийский стартап работает над электрическим самолетом VTOL, который рассчитан на 5 человек. Самолет может развивать скорость до 322 километров в час. Дальность действия – до 240 километров. Joby использует шесть крупных роторов для достижения вертикального взлета и горизонтального крылатого полета.

Обращение основателя Joby Aviation ДжоБена Бевирта: смотрите видео

Заметим, аэротакси работает настолько тихо, что в презентационном ролике основателю и гендиректору Joby Aviation ДжоБену Бевирту не нужно даже повышать голос. Почему считается, что такое аэротакси – лучшая альтернатива в условиях города? Прежде всего, значительно снижен коэффициент шума. Среди других преимуществ – простота электрических силовых агрегатов, значительно снижено техническое обслуживание и низкая стоимость электроэнергии. Кроме того, простое управление полетом также уменьшит затраты на подготовку пилотов. Более того, все эти машины разработаны для того, чтобы работать автономно. Управление будет осуществляться дистанционно от центров управления полетом на земле. Полет электрического воздушного такси Joby Aviation: видео