Компанія Uber уклала угоду про продаж підрозділу повітряних таксі Uber Elevate каліфорнійській компанії Joby Aviation.

Зазначається, що Uber інвестує в Joby Aviation 75 мільйонів доларів. Компанія Joby використовуватиме додаток Uber, щоб пропонувати поїздки на повітряному транспорті. Перше аеротаксі має запрацювати у 2023 році, але наразі невідомо, скільки вартуватиме поїздка, пише CNBC.

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Угода дозволить нам поглибити партнерство з Joby, яка є потужним лідером в галузі, щоб прискорити вихід цих технологій на світовий ринок,

– відзначив генеральний директор Uber Дара Хосровшахі.

Стартап Joby Aviation: що відомо?

Компанія Joby була заснована у 2009 році та базується в Північній Каліфорнії. Вона розробляє електричні "літаючі таксі" з вертикальним злетом та посадкою. Транспорт може перевозити до 5 пасажирів (включно з пілотом). Аеротаксі може розвивати швидкість до 320 кілометрів на годину. Максимальна дальність польоту складає 240 кілометрів. Joby вдалося залучити 590 мільйонів доларів від Toyota, Intel та інших інвесторів. Очікується, що до 2016 року компанія отримає дозвіл на комерційні пасажироперевезення по всьому світу.

Чому Uber продає свої підрозділи?

Нещодавно компанія Uber була налаштована розвивати самокеровані таксі, доставляти їжу дронами та проєктувати аеротаксі. Однак, пандемія COVID-19 і мета компанії на беззбитковість змусили позбутися всіх побічних розробок. Зауважимо, що компанія зберегла частки в прибутку проданих підрозділів.

Нагадаємо, 8 грудня Uber передала підрозділ Advanced Technologies Group (ATG), що розробляє безпілотні автомобілі, стартапу Aurorа Innovation. Сторони домовилися, що Uber інвестує в нього 400 мільйони доларів, отримає частку в прибутку (26 відсотків) і увійде до ради директорів. Навесні 2020 року Uber передала підрозділ з виробництва велосипедів Jump компанії Lime. Інвестиції Uber склали 170 мільйонів доларів.