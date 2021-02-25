Boeing розпочав серійне виробництво навчальних літаків Red Hawk
Американський авіабудівний концерн Boeing розпочав серійне виробництво навчальних літаків T-7A Red Hawk. У найближчому майбутньому вони застосовуватимуться ВВС США для військових випробувань.
Випробування першого серійного зразка заплановано на кінець 2021 – початок 2022 року. Очікується, що T-7A приймуть на озброєння у 2024 році.
Читайте також DARPA розпочинає розробку нового ударного безпілотника: мета
T-7А Red HawkАмерикансько-шведський вдосконалений реактивний тренажер, розроблений авіабудівним концерном Boeing в партнерстві з компанією Saab. Переможець програми T-X для заміни Northrop T-38 Talon ВВС США (USAF).
За даними компанії, ВВС США отримає 351 літак та 46 тренажерів T-7A. Відомо, що Boeing також розпочав перемовини з ВМС США щодо заміни застарілих навчальних літаків T-45 Gashawk.
Boeing T-7 Red Hawk: дивіться відео
Поділитися новиною