Американський авіабудівний концерн Boeing розпочав серійне виробництво навчальних літаків T-7A Red Hawk. У найближчому майбутньому вони застосовуватимуться ВВС США для військових випробувань.

Випробування першого серійного зразка заплановано на кінець 2021 – початок 2022 року. Очікується, що T-7A приймуть на озброєння у 2024 році.

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T-7А Red Hawk Американсько-шведський вдосконалений реактивний тренажер, розроблений авіабудівним концерном Boeing в партнерстві з компанією Saab. Переможець програми T-X для заміни Northrop T-38 Talon ВВС США (USAF).

Довідка! SAAB – Saab Automobile AB – шведська автомобілебудівна компанія, яка раніше займалася виробництвом легкових машин під брендом SAAB.

За даними компанії, ВВС США отримає 351 літак та 46 тренажерів T-7A. Відомо, що Boeing також розпочав перемовини з ВМС США щодо заміни застарілих навчальних літаків T-45 Gashawk.

Boeing T-7 Red Hawk: дивіться відео