Не будьте байдужими: у Києві встановили автомат, що замінює пластикові пляшки на корм для тварин
У столиці з’явився незвичайний автомат, що забирає пластикові пляшки, а віддає – корм для тварин. Систему розробила та облаштувала громадська організація "Япомога".
Бокс розташований біля парку імені Котляревського на Лук’янівці. Автори ідеї зазначають, що автомат приймає пляшки з-під напоїв та інший пластик, розповідає Хмарочос.
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Як це працює?
Автомат видає 50-грамову порцію корму для безпритульних тварин за кожну утилізовану пляшку. В боксі є дві миски: одна для корму, інша – для води.
Розробники розповідають, що перший Япомогабокс – це пілотний проєкт. Автомат планують доопрацювати: всередині встановити дробарку, а зверху – сонячну батарею для автономної роботи.
Фото: "Япомога"
Зазначається, що "Япомога" працює як онлайн-платформа для обміну бонусів, знижок і кешбеків на спільну благодійність, а Япомогабокс встановили за бонусні бали, зібрані за допомогою партнерів ініціативи.
Автори проєкту сподіваються, що найближчим часом такі бокси вдасться встановити не лише в Києві, а й в інших містах України.
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