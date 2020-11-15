У 2020 році винахідник Ілон Маск став третім у списку найбагатших людей світу. Його SpaceX вивела на орбіту 2 астронавтів, а Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією на планеті. Що про мільярдера розповідають підлеглі – читайте далі.

Протягом своєї стрімкої кар'єри Маск намагається показати, що йому байдуже на те, що про нього думають люди, пише Vanity Fair.

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Посилаючись одразу на кілька джерел, видання пише, що звичайний ранок для підлеглих Маска починається зовсім не з кави. А з того, що вони перевіряють Twitter бізнесмена.

Мовляв, так вони можуть з'ясувати, "чи сталася якась катастрофа напередодні ввечері". А також проаналізувати, чи стане це причиною нового судового процесу або як вплине на вартість акцій компаній мільярдера.

Підлеглі слідкують і за настроєм Маска

Один з керівників зауважив, що працівники Tesla та SpaceX обмінюються один з одним інформацією про настрій Маска. Так їм вдається підготуватися до зустрічі з ним та зрозуміти, у якому тоні може пройти розмова.

У нього параноя: ви з ним чи проти нього? Через його "гіперенергію" з ним не завжди хочеться перебувати в одній кімнаті,

– підкреслив співрозмовник Vanity Fair.

І зауважив, що Маск – не єдиний підприємець такого масштабу з важким характером. "Всі ці хлопці – Маск, Цукерберг – я провів з ними багато часу. У них є ознаки патологічної соціопатії. По суті, їм наплювати на тебе або мене як на особистість", – додав він.



Підлеглі Маска прискіпливо слідкують за зміною його настрою / Фото Getty images

За інформацією джерел, у днів запуску SpaceX навіть у Tesla всі слідкують за тим, як пройшов запуск. Зовсім не тому, що вони цікавляться ракетами, а через те, що це впливає на настрій Маска на найближчі кілька днів.

"Якби сталася якась помилка, ви точно не хотіли б після цього організували телефонний дзвінок з Ілоном. Це могло б перетворитися у пекло", – зауважив підлеглий мільярдера.

Геній – попри все

Також підлеглі Маска підтвердили, що раніше він розпустив відділ зі зв'язків з громадськістю Tesla. Тож тепер підприємець сам вирішує, коли та як спілкуватися з журналістами.

Ті, хто знають винахідника особисто, зокрема у професійному полі, змирилися з його важким характером. І неважливо, люблять вони його чи ненавидять (або і те, і інше водночас), більшість описують його як справжнього генія.