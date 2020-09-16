Голова компанії Tesla Ілон Маск вважає, що Білл Гейтс, який дав невтішний прогноз щодо розвитку електричних вантажівок, "нічого не розуміє" в електрокарах.

Американський підприємець та засновник Microsoft Білл Гейтс розкритикував ідею Маска щодо впровадження електричних вантажівок Semi. Гейтс вважає, що акумуляторні батареї залишаються занадто великими і важкими для використання їх у великотоннажному автотранспорті, розповідає НВ.

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Чим більшу вагу ви намагаєтеся перемістити, тим більше батарей вам знадобиться для живлення автомобіля. Але чим більше батарей ви використовуєте, тим більше ваги ви додаєте і тим більше енергії вам потрібно. Навіть з серйозними проривами в акумуляторних технологіях, електромобілі, ймовірно, ніколи не стануть практичним рішенням для таких речей як 18-колісники, вантажні кораблі і пасажирські літаки, – написав Білл Гейтс.

Ба більше, у своєму регулярному блозі Гейтс відзначив, що легкові електромобілі незабаром будуть доступні для широкої аудиторії, адже конкуренція на ринку швидко зростає. Мільярдер також висловив свою думку щодо перспективних американських брендів у цій галузі. Так, ними виявилися: GM, Ford, Rivian і Bollinger. Примітно, що Гейтс не зазначив компанію Tesla.

У свою чергу, керівник SpaceX Ілон Маск у Twitter відповів на критику доволі лаконічно: "Він нічого не розуміє".

Скріншот з Twitter Ілона Маска

Чи впровадять електровантажівки?

Раніше Маск заявляв, що проєкти електровантажівок та електролітаків можна буде втілити в життя тоді, коли енергетична щільність акумуляторних батарей досягне 400 Ватт-годин на кілограм.

На приклад, Quantumscape вже каже про можливу питому щільність батарей у 500 Ватт-годин на кілограм, завдяки використанню літієвих твердотільних акумуляторів. Цікаво, що інвестором компанії є сам Білл Гейтс.

Додамо, Ілон Маск анонсував, що 22 вересня 2020 під час "Дня батареї" Tesla представить багато "цікавих речей".