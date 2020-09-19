Нещодавно Білл Гейтс разповів, чому зміна клімату гірше, аніж пандемія, що буде з ринком електромобілів і чи можна вважати Ілона Маска новим Стівом Джобсом. Своїми думками бізнесмен поділився в новому інтерв'ю Bloomberg.

Про зміну клімату

Пандемія показала, що урядам не вдалося подбати про людей належним чином, всупереч попередженням про небезпеку. Те ж саме відбувається з кліматом, вважає підприємець. Так, ігнорування кліматичних змін – фатальна помилка. Щоб уникнути катастрофи через кілька десятиліть, потрібно діяти зараз, тому що мова йде про зміни майже в усіх галузях світової економіки, розповідає Inc.

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На жаль, ситуація стає все гірше і гірше, і тут немає такого рішення, як вакцина, на яку можна витратити десятки мільярдів доларів і зупинити цей процес. Ні, зміна клімату набагато глибша. Збиток, який наносять планеті щороку, масштабніше того, що ми бачили під час пандемії, – зазначає Гейтс.

Про електромобілі

Створений Маском електромобіль – це величезний внесок у боротьбу зі зміною клімату. Він зробив це якісно. Це все ще трохи дорогувато, але у нього є ринок, і цей ринок буде рости, й інші автомобільні компанії, побачать його успіх і прийдуть до цього, – додав підприємець.

Разом з тим, зростання числа електромобілів недостатньо для того, щоб врятувати планету, зазначив Гейтс. Він переконаний, що потрібно сконцентруватися на впровадженні екологічних технологій в тих сферах економіки, де вони ще недостатньо розвинені, наприклад – у важкій промисловості.

Про Маска

Багато хто називає Ілона Маска новим Стівом Джобсом за його новаторські ідеї і технологічну революцію в області електрокарів. Своєю чергою, Гейтс категорично з цим не згоден.

Якщо ви знаєте людей особисто, таке грубе спрощення здасться дивним. Ілон, скоріше, інженер-практик. Стів був генієм в дизайні, підборі людей і маркетингу. Увійшовши до кімнати, ви б навряд чи переплутали їх між собою, – додав бізнесмен.

Нагадаємо, раніше голова компанії Tesla Ілон Маск сказав, що Білл Гейтс, який дав невтішний прогноз щодо розвитку електричних вантажівок, "нічого не розуміє" в електрокарах.