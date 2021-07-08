Анімований ролик з мільярдером 5 липня опублікував користувач з нікнеймом Crypt0men. Судячи з опису в його профілі, це – мешканець Марокко.

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Суперечлива реакція Маска

Сам портрет у відповідь на один із дописів Маска надіслав інший користувач – з нікнеймом dunkslocc. Він показав скриншот повідомлення від винахідника, у якому той пише: "Видали це гі*но й не бери більше олівця до рук".

Після того, як Crypt0men використав український додаток Reface, аби "оживити" цей портрет, Маск також відреагував "Перестаньте надсилати мені це гі*но", – наголосив він.

Втім, вже 8 липня американець зробив репост цього відео й підписав його "Мені це подобається". Зазначимо, що за кілька днів відео зібрало вже понад 1,7 мільйона переглядів.

Додаток Reface: що про нього відомо