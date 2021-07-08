Анимированный ролик с миллиардером 5 июля опубликовал пользователь с никнеймом Crypt0men. Судя по описанию в его профиле, это - житель Марокко.

Ранее Создали сайт, который считает убытки от твитов Илона Маска для рынка криптовалют

Противоречивая реакция Маска

Сам портрет в ответ на одно из сообщений Маска прислал другой пользователь – с никнеймом dunkslocc. Он показал скриншот сообщения от изобретателя, в котором тот пишет: "Выдали это га*но и не бери больше карандаша в руки".

После того как Crypt0men использовал украинское приложение Reface, чтобы "оживить" этот портрет, Маск также отреагировал "Перестаньте присылать мне это га*но", – подчеркнул он.

Впрочем, уже 8 июля американец сделал репост этого видео и подписал его "Мне нравится". Отметим, что за несколько дней видео собрало уже более 1,7 миллиона просмотров.

Приложение Reface: что о нем известно