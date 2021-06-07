На сайті зазначено, що ElonOMeter призначений для розрахунку руйнівного впливу, завданого Маском і його твітами про криптовалюту.

До теми Ніхто не контролює Ілона Маска: американські регулятори схвильовані поведінкою підприємця

Цей мільярдер не може насититися ринковими маніпуляціями. Тому ми вирішили відстежувати й візуалізувати вплив його твітів,

– підкреслили там.

"На ринку криптовалют керуються емоціями. Твіти Маска здійснюють прямий миттєвий руйнівний вплив на ринки, якими б вони не були", – додали у повідомленні.

На сайті ElonOMeter зібрані графіки, які детально показують, як підйоми та обвали на ринку пов'язані з публікаціями засновника SpaceX.

Зверніть увагу! Нещодавно Маск вкотре обвалив біткойн. Він опублікував у твітері жарт, проілюструвавши його хештегом #Bitcoin та смайлик розбитого серця.

Для чого створили сайт

Водночас розробники сайту пояснили, що вони не виступають проти Ілона Маска. Мовляв, їм подобається його робота у SpaceX.

"Просто потрібно усвідомити, наскільки ми впливові як суспільство, аби такого не повторилося", – підсумували у повідомленні.

Хакери оголосили Маску війну

Напередодні хакерське угрупування Anonymous пригрозило Ілону Маску. Йому закидають надмірний вплив на криптовалюти через маніпулятивні дописи у твітері.

Там додали, що вже "втомилися від поведінки та істерик" мільярдера. Й також звинуватили його у зневазі до звичайних людей та їхніх інвестицій у криптовалюти.