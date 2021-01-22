Український проєкт Reface увійшов у список найкращих додатків, які можуть покращити 2021 рік. Рейтинг представила компанія Google. Загалом у списку 21 продукт.

Додаток Reface працює на базі штучного інтелекту. В його основі лежить метод машинного навчання GAN (Generative Adversarial Network), повідомляє видання The Village Україна.

Варте уваги EnvisionBody: додаток, який мотивує до занять фітнесом – як працює

Reface: що відомо

Додаток Reface – це один із проєктів українського стартапу RefaceAI, який з'явився у 2011 році та базується в Києві. Засновниками є українські розробники: Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Діма Швець, Іван Алцібеєв, Денис Дмитренко та Кирило Сигида.

RefaceAI – це технологія заміни облич на фото або відео зі збереженням міміки користувача. Розробники зауважують, що на відміну від інших подібних додатків, вони не використовують CGI або 3D-моделювання.

Найкращі застосунки

До рейтингу Google увійшли наступні додатки: