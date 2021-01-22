Можуть поліпшити 2021 рік: українська розробка потрапила до рейтингу Google
Український проєкт Reface увійшов у список найкращих додатків, які можуть покращити 2021 рік. Рейтинг представила компанія Google. Загалом у списку 21 продукт.
Додаток Reface працює на базі штучного інтелекту. В його основі лежить метод машинного навчання GAN (Generative Adversarial Network), повідомляє видання The Village Україна.
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Reface: що відомо
Додаток Reface – це один із проєктів українського стартапу RefaceAI, який з'явився у 2011 році та базується в Києві. Засновниками є українські розробники: Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Діма Швець, Іван Алцібеєв, Денис Дмитренко та Кирило Сигида.
Найкращі застосунки
До рейтингу Google увійшли наступні додатки:
- Collage.new: створення колажів;
- Resume.new: створення резюме;
- Hire.new: пошук працівників;
- Site.new: створення сайтів;
- Shopify.new: запуск інтернет-магазинів;
- Flutter.new: створення застосунків;
- Sayana.app: пошук емоційної підтримки;
- Uhmmm.app: музика замість незручної тиші;
- Puppr.app: навчання домашніх улюбленців;
- Glitterly.app: створення відео за декілька кліків;
- Get.reface.app: обмін відео та GIF-файлами;
- Nxt.page: онлайн-зустрічі;
- Funnies.page: комікси та гумор;
- Web.page: дизайн, тенденції та методи створення веб-сайтів;
- Volition.page: цілі та прогрес;
- Byline.page: написання історій;
- Projectjob.dev: пошук розробників;
- Practice.dev: навчання веб-розробці;
- Htmldom.dev: довідник для керування веб-сторінками;
- Nodesign.dev: проєктування розробок;
- Daily.dev: свіжі новини розробників із технічних блогів.
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